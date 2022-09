Korg Liano, das leichteste Digitalpiano der Welt?

Das leichteste Piano der Welt?

Gleichzeitig mit der Drummachine Drumlogue hat Korg heute das Digitalpiano Liano vorgestellt. Mit kompakten Maßen und vor allem mit einem ultraleichten Gewicht möchten die Japaner hierbei punkten.

Korg Liano

Korg mag sich zwar selbst nicht 100% festlegen, aber laut Website des Unternehmens könnte das Liano das leichteste Digitalpiano der Welt sein. Trotz seiner 88er-Tastatur und der eingebauten Lautsprecher wiegt dieses Piano inkl. Batterien nur ca. 6kg! Das Liano kann folglich problemlos transportiert werden und dank der Batteriespeisung ist das Liano ohne jegliches Kabel überall einsetzbar. Auch bei den Maßen gibt sich das Liano kompakt, ist es bei einer Länge von 130 cm doch gerade mal 7 cm hoch.

8 Sounds sind beim neuen Korg Liano an Bord. Mit dem fronseitigen Datenrad lassen sich diese schnell durchstellen, so dass Klavier, E-Piano, Orgel, Streicher usw. schnell ausgewählt sind. Laut Korg ist „…der Star des Ensembles ein italienischer Flügel, der genau wie sein akustisches Pendant klingt, das in unzähligen Konzertsälen steht.“ Als Bereicherung der internen Sounds bietet das Liano einen Hall- und einen Chorus-Effekt.

Hier das offizielle Video zum Korg Liano:

Das Lautsprechersystem des Liano ist als Bassreflexsystem ausgelegt, die Verstärkungsleistung beträgt 2x 8 Watt. Alternativ zum internen Soundsystem lässt sich beim Liano ein Kopfhörer anschließen. Über einen rückseitigen USB-Port besteht die Möglichkeit, das E-Piano an einen Computer anzuschließen. Abgeschlossen wird die Rückseite von einem Pedal- und Netzteilanschluss.

Im Lieferumfang des Liano ist die Musik-Lern-Software Skoove enthalten. Ebenfalls zum Gesamtpaket gehören die Softwares Korg Module und Korg Gadget 2 LE.

Voraussichtlich ab Mitte Oktober ist das Liano zum Preis von 399,- Euro im Handel erhältlich.