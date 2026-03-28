Korg M1 – it's a Synth!

Ach, nicht schon wieder ein Artikel über den KORG M1! Doch, glaubt mir! Er ist notwendig! Wird doch dieser meistverkaufte Synthesizer aller Zeiten oft nicht als vollständiger Synthesizer bezeichnet. Was für ein Schwachsinn. Über den M1 und über die Geschichte der ganzen M- und T-Serie, welchen Stellenwert sie für die Musik der 90er gehabt haben und wie sie Heerscharen von Musikern begeisterten, gibt es hier schon einen Artikel auf den ich kurz hinweisen möchte.

Vintage-Digital: Korg M1, T3, M1Rex Synthesizer (1988)

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Kurz & knapp Korg M1 Hersteller: Korg Inc. Herstellungsjahr: 1988-1995 Digitale Workstation mit Ai Synthese (PCM Synthese mit ca. 4 MB Wave ROM), 8-facher Multimode (Combination Mode) und 8-Spur-Sequencer, 5 Oktaventastatur mit Velocity und Aftertouch Oszillatoren: 2 digitale (16-stimmig Single-Mode, 8-stimmig Double-Mode) Filter: digitales 12 dB Tiefpassfilter ohne Resonanz Hüllkurven: 3, Pitch, Filter und Lautstärke, Multi-Stage-Envelopes mit zusätzlichem Breakpoint Effekte: 2 Effektprozessoren mit jeweils 33 Effekten LFO: 2, Filter und Tonhöhe, 4 Wellenformen Sequencer: 8 Spuren Besonderheiten: erste digitale Workstation, auch als Rack-Version erschienen, sonst aus heutiger Sicht gesehen keine.

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Korg M1

Mit dem 1988 vorgestellten M1 gelang Korg ein großer Wurf. Die erste Workstation war geboren. Die Verbindung von Samples mit einer Synthesizer-Engine, Drummachine, Effektprozessor und Sequencer – alles in einem Gerät. Allen Modellen der Korg M- und T-Serie gemeinsam ist die so genannte AI Synthese-Engine, die auf Samples basiert. Pro Single-Mode-Program arbeitet ein Oszillator, der mit drei Hüllkurven geformt werden kann. Diese sind den Parametern Volume, Filter und Pitch fest zugeordnet.

Der M1 gilt bis heute als Meilenstein, läutet er doch die Ära der „Rompler“ (Wortspiel aus ROM und Sampler) und die Ära der Workstations ein. Im Vergleich zu seinen erfolgreichen Kollegen der 80er, dem ROLAND D-50 und dem Yamaha DX7, verfügt er über eine verhältnismäßig einfache Klangerzeugung. Seine Oszillatoren können nicht speziell kombiniert werden und dem Filter fehlt die Resonanz. Genau das wird oft als Hauptkritikpunkt am Korg M1 angeführt. Doch es gab auch andere Synthesizer, denen der Resonanzparameter fehlt, etwa die Roland U-Serie und ein Großteil der fantastisch klingenden Ensoniq Synthesizer.

Meine M1-Zeit

Mein großer Korg M1-Moment war in Graz, als ich bei einer Präsentation den Synthesizer gehört habe. Für mich war klar: Den muss ich haben. Es war kein resonanzlastiger Filtersweep oder Arpeggio-Sound, der es mir angetan hatte (beides kann der M1 nicht), sondern der Sound einer akustischen Gitarre, die der Vorführer geschickt in einem „Spanish guitar style“ gespielt hat.

Bei meiner ersten erfolgreichen Band, den „Ausseer Hardbradlern“ (2x Gold in Österreich, Amadeus Award) habe ich den M1 in den ersten Jahren sehr intensiv eingesetzt. Erst als ich eigene Samples einsetzen wollte, musste er einem Ensoniq TS-12 weichen.

Doch die Zeiten, in denen ein Synthesizer, der wir eine Gitarre klingen konnte, einen weggeblasen hat, sind definitiv vorbei. Trotzdem hat der M1 auch heute noch seinen Reiz, vor allem, wenn er in Produktionen eingesetzt wird. Ob man dafür die Originalversion oder ein Software-Plug-in verwendet, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Testbericht: Korg Legacy Collection M1 PlugIn (VST/ AU)

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Warum ist der M1 ein Synthesizer?

Ein Sound des KORG M1 heißt Program und besteht aus einem oder zwei kompletten Klangverarbeitungssträngen mit Oszillator, Filter und Hüllkurven. Der Oszillator spielt Samples ab, die entweder Multisamples von akustischen Instrumenten oder auch aufgezeichnete Wellenformen wie z. B. Sägezahn oder Rechteck sein können. Es gibt auch verschiedene Pulsbreiten und DWGS-Wellenformen (bekannt aus dem KORG DW-8000 Synthesizer, später auch verwendet z.B. im KORG microKorg). Bis auf die fehlende Resonanz arbeiten die Synthesizer aus der Yamaha Motif-Reihe genauso. Hier gab es aber nie ein Problem damit, diese als Synthesizer zu bezeichnen.

Beim M1 spricht man nicht von einem DCO, sondern einfach von einem Oszillator oder Sample-Oszillator. Es gibt ab Werk 100 Wellenformen im M1 bzw. 200 im M1Rex und in der T-Serie (ohne Drumsounds). Der Einsatz des zweiten Oszillators kann zeitlich verzögert werden (Delay start).

Man kann also genauso einen Sägezahn und eine Rechteck-Welle mischen, diese verstimmen und mit einem Filter bearbeiten. Wie bei allen späteren Romplern bzw. Workstations gibt es für jeden Strang ein eigenes Filter. Warum ich das erwähne? Synthesizer vorher hatten das ja nicht. Dort gibt es ein Filter für beide DCOs oder VCOs (z. B. Roland JX8P).

Das Filter

Bleiben wir beim Filter, das Korg „VDF“ (variable digital Filter) genannt hat. Es ist zwar „nur“ ein 12 dB Lowpass-Filter ohne Resonanz, dafür packt es kräftig zu. Mein Tipp: Unbedingt die Klangbeispiele anhören!

Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man die Attack-Time und die Release-Time der Hüllkurve über die Anschlagdynamik verändern kann. Das bedeutet: fester Anschlag – kurze Attack-Time, softer Anschlag – lange Attack-Time. Zwar ist das bei den meisten aktuellen Workstations Standard, doch einige aktuelle VA-Synths können das nicht.

Die Hüllkurven

Die Hüllkurve ist keine klassische ADSR-, sondern eine sogenannte „Multi Stage Envelope“, also eine Hüllkurve mit mehreren Stufen. Wie das klingt, hört ihr wieder in den Klangbeispielen. Das Filter oder die Lautstärke können anschwellen, abfallen und dann noch einmal anschwellen. Hüllkurven gibt es für Filter, Amp und Tonhöhe. Und das natürlich für jeden Oszillator extra.

Minimoog inside – Jack Hotop

Nachdem ich wissen wollte, warum einige Waves im M1 einen mehr als soliden Sound haben, habe ich Jack Hotop kontaktiert. Dieser ist Sounddesigner und war damals unter anderem für die Auswahl der Samples für das ROM des Korg M1 zuständig. Die DWGS-Wellenformen wurden direkt vom Korg D-8000/6000 übernommen. Für einige der Basicwaveforms hat Jack damals seinen Minimoog gesampelt. Es steckt also auch etwas Moog im Korg M1.

Was sonst noch?

Der Korg M1 hat zwei LFOs. Einer wirkt auf das Filter, der andere auf die Tonhöhe. Die Geschwindigkeit lässt sich für den Joystick (Korg hat damals kein Modwheel verbaut) nochmals extra einstellen. Der LFO heißt beim M1 im Übrigen Modulationgenerator (MG).

Ein Manko, wie ich finde, ist der Joysick, bei dem sich gerne die aufgesetzte kleine Kappe aus Kunststoff verabschiedet. Oben steht dann nur mehr ein Metallstift heraus.

Die Effekte sind für die damalige Zeit ok. Mit aktuellen Geräten bei Weitem nicht mithalten kann der Hall. Wird dieser durch einen externen Hall oder durch ein Plug-in ersetzt, wertet das den Sound noch einmal deutlich auf, vor allem bei Pads. Die Modulationseffekte finde ich hingegen gut und würde sie nicht ersetzen wollen.

Der Sequencer lässt auf jeden Fall den Blutdruck höher schnellen. Ich kann mich daran erinnern, als Jugendlicher damit einen Song von Toto nachgebaut zu haben. Doch aufgrund des geringen Speichers war nach diesem einen Song Schluss. Zeichnete man Aftertouch Informationen mit auf, konnte man der Prozentanzeige des Sequencer-Speichers überhaupt beim freien Fall zusehen. Auch die Bedienung ist mehr als umständlich und das Timing bei voller Stimmenauslastung sehr schlecht.

Combination Mode

Man kann bis zu 8 Sounds als Split oder Layer kombinieren. Velocity-Switching ist natürlich auch möglich. Bei 16 Stimmen im Single- bzw. 8 Stimmen im Double-Mode kommt man hier nicht weit. Aber für ein Pad links und eine Mundharmonika rechts reicht’s. Durch das schlechte Timing bei voller Stimmenauslastung gewöhnt man sich umfangreichere Stacks ziemlich schnell wieder ab.

Der Einsatz der beiden Effekte wird hier zur Sonderprüfung. Folgendes Prozedere: Hat man sich für einen Sound entschieden, der mit einem anderen kombiniert werden soll und wechselt man in den Combination Mode, kann es vorkommen, dass man den Sound nicht wiedererkennt, weil vorerst die Effekte fehlen. Es heißt nun, Kompromisse einzugehen und zu versuchen, durch serielle oder parallele Verschaltung der Effekte die Sounds, die man kombinieren möchte, einigermaßen wieder hinzubekommen, wie sie vorher geklungen haben.

Ich habe den Combination Mode live in den 90ern exzessiv verwendet. Mittlerweile brauche ich ihn so gut wie gar nicht. Heute mische ich vielleicht einmal zwei Sounds, das war’s aber dann auch schon.

Bedienung

Da dem M1 die Regler und Potis fehlen und es meines Wissens keinen Programmer dafür gab, beschränkte sich der schnelle Eingriff in den Sound auf einige Parameter, die man über kleine Tasten unter dem Display erreichen kann. Diese sind sehr geschickt gewählt und machen dann doch einiges möglich:

OSC Balance

VDF Cutoff (für beide Oszillatoren gemeinsam)

VDA Level

Keyboard Tracking (für Filter und Amp gemeinsam)

Velocity Sensitivity

Attack Time (für Filter und Amp gemeinsam)

Release Time

Effect Balance

Wie arbeite ich damit? Mit der Oszillator Balance checke ich schnell ab, welcher Oszillator welches Sample spielt. Dann tausche ich eines davon aus, ändere die Oktave, dunkle einen Oszillator mit dem Filter ab und schon ist man mitten im Editieren. Der Menüaufbau ist klar und einfach. Die Stärke des M1 ist für mich eindeutig die geschmackvolle und mitunter sehr druckvolle Auswahl der Samples, die dem Gerät spendiert wurden. Der Sägezahn beispielsweise klingt in meinen Ohren wunderbar.

Der M1 wird oft auf seine typischen, in Produktionen der 90er zigfach verwendeten Sounds reduziert. Er kann jedoch viel mehr. Vor allem liefert er wunderbare Pads, tolle analoge und hybride Brass-Sounds, funkige perkussive Sounds und vieles mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in allen Klangbeispielen den Klangcharakter des M1 heraushören könnt, der ihm gerne unterstellt wird. Bin insofern gespannt auf eure Kommentare!

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Die Korg M1-Familie

Zur Vervollständigung findet ihr hier alle Korg-Synthesizer, die zur M1-Familie gehören:

Korg M1 (61 Tasten)

(61 Tasten) Korg M1ex (61 Tasten / erweitert auf (8 MB ROM)

(61 Tasten / erweitert auf (8 MB ROM) K org M1R (Rack des Korg M1)

K (Rack des Korg M1) Korg M1Rex (Rack des Korg M1 erweitert auf 8 MB ROM)

(Rack des Korg M1 erweitert auf 8 MB ROM) Korg T3 (61 Tasten, bereits erweitert auf 8 MB ROM)

(61 Tasten, bereits erweitert auf 8 MB ROM) Korg T3ex (61 Tasten, (8 MB ROM, zusätzlich 1 MB RAM)

(61 Tasten, (8 MB ROM, zusätzlich 1 MB RAM) Korg T2 (73 Tasten, bereits erweitert auf 8 MB ROM)

(73 Tasten, bereits erweitert auf 8 MB ROM) Korg T2ex (73 Tasten, 8 MB ROM, zusätzlich 1 MB RAM)

(73 Tasten, 8 MB ROM, zusätzlich 1 MB RAM) Korg T1 (88 gerichtete Tasten inkl. 8 MB ROM und zusätzlich 1 MB RAM)

Tipps zum Kauf

Wie schon gesagt, wer sich einen echten M1 zulegen möchte, sollte aufgrund der größeren Zahl an Multisamples auf ein Modell der T-Serie bzw. auf einen M1ex oder einen M1Rex zurückgreifen. Ich selbst besitze die Rack-Variante M1Rex. Die Tastaturmodelle verfügen über eine ausgezeichnete Tastatur, von der Qualität sich andere Hersteller und auch Korg selbst sogar heutzutage noch ein Scheibchen abschneiden können.

Bei der Tastaturmodellen muss man nur darauf achten, dass alle runden Taster noch funktionieren. Nach 30 Jahren kann schon mal einer seinen Geist aufgeben und dann muss Arnold Schwarzenegger draufdrücken, um noch ein neues Programm auszuwählen.