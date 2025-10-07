Korg microKORG2 Version 2.0, Update

Bereit für *logue Plug-ins

Der microKORG2 erhält ein Update auf Version 2.0, wodurch der VA-Synthesizer eine Reihe neue Features erhält. Ab sofort unterstützt der microKORG2 das *logue SDK (ähnlich wie Prologue. Minilogue xd, NTS-1, NTS-3), wodurch Oszillatoren und Effekte von Drittentwicklern genutzt werden können. Und es gibt weitere Neuheiten.

Korg microKORG2 Version 2.0

Bereits verfügbare SDK-Plug-ins aus der *logue/NTS-Serie lassen sich jedoch nicht direkt mit dem micoKORG2 verwenden. Diese müssen von den Entwicklern erst für das Gerät portiert werden. Der Anbieter Sinevibes hat jedoch bereits erste FX-Plug-ins für den microKORG2 im Programm. Weitere werden sicherlich bald folgen.

Auch der Looper des microKORG2 wurde in seinen Möglichkeiten erweitert und bietet endlich die von vielen User erwartete Im- und Export-Funktion von Loops, einen neuen Slice-Mode sowie einen neuen Step-Recording-Mode.

Darüber hinaus gibt es einen neuen Split-Modus für die Tastatur, sodass sich zwei Sounds gleichzeitig spielen lassen. Der Oszillator 3 hat einen Low-Mode erhalten, wodurch dieser sich auch als LFO, und damit als zusätzliche Modulationsquelle genutzt werden kann. Außerdem wurde der “waves” Morphing-Wavetable-Oszillator aus dem Prologue implementiert und es gab laut Mitteilung „zahlreiche weitere Detailverbesserungen und Optimierungen auf Systemebene“.

Das Update Korg MicroKORG2 Version 2.0 ist kostenlos und steht ab sofort auf der Support-Seite von Korg zum Download bereit.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Korg microKORG2 (bisheriges OS) nachlesen.