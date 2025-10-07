ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

Bereit für *logue Plug-ins

7. Oktober 2025

Korg MicroKORG2 Version 2.0 am

Der microKORG2 erhält ein Update auf Version 2.0, wodurch der VA-Synthesizer eine Reihe neue Features erhält. Ab sofort unterstützt der microKORG2 das *logue SDK (ähnlich wie Prologue. Minilogue xd, NTS-1, NTS-3), wodurch Oszillatoren und Effekte von Drittentwicklern genutzt werden können. Und es gibt weitere Neuheiten.

ANZEIGE

Korg microKORG2 Version 2.0

Bereits verfügbare SDK-Plug-ins aus der *logue/NTS-Serie lassen sich jedoch nicht direkt mit dem micoKORG2 verwenden. Diese müssen von den Entwicklern erst für das Gerät portiert werden. Der Anbieter Sinevibes hat jedoch bereits erste FX-Plug-ins für den microKORG2 im Programm. Weitere werden sicherlich bald folgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Auch der Looper des microKORG2 wurde in seinen Möglichkeiten erweitert und bietet endlich die von vielen User erwartete Im- und Export-Funktion von Loops, einen neuen Slice-Mode sowie einen neuen Step-Recording-Mode.

Darüber hinaus gibt es einen neuen Split-Modus für die Tastatur, sodass sich zwei Sounds gleichzeitig spielen lassen. Der Oszillator 3 hat einen Low-Mode erhalten, wodurch dieser sich auch als LFO, und damit als zusätzliche Modulationsquelle genutzt werden kann. Außerdem wurde der “waves” Morphing-Wavetable-Oszillator aus dem Prologue implementiert und es gab laut Mitteilung „zahlreiche weitere Detailverbesserungen und Optimierungen auf Systemebene“.

Das Update Korg MicroKORG2 Version 2.0 ist kostenlos und steht ab sofort auf der Support-Seite von Korg zum Download bereit.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Korg microKORG2 (bisheriges OS) nachlesen.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2025
Latest Stories
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Squarp Instruments Hapax OS 2.20 vs

Neuer MIDI Im-/Export & mehr

Squarp Instruments Hapax OS 2.20, Firmware-Update

News
22.07.2025 |11
melbourne instruments roto control 2.0

Update 2.0 für den DAW-Controller mit Motor-Reglern

Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
04.07.2025 |13
IK Multimedia Total Studio 5

Software-Bundle für komplette Musikproduktionen

IK Multimedia Total Studio 5, Software Plug-in-Bundle

News
30.04.2025 |6
Rhodes Stage 61 E-Piano vs

Das leichteste Rhodes ever

Rhodes Stage 61, E-Piano

News
21.03.2025 |12
Korg multi/poly Synthesizer Plugin vs

Sonderpreis zur Einführung

Korg multi/poly native, Synthesizer Plug-in

News
06.03.2025 |2
Korg PS-3300 FS analog Synthesizer vs

Ab März ist es soweit

Korg PS-3300 FS, Analogsynthesizer

News
26.02.2025 |135
namm report 2025 studio recording

Die Produkt-Highlights der NAMM 2025

Die Studio/Recording Highlights der NAMM Show 2025

Studio
31.01.2025 |0

Gitarren-Highlights der Namm Show 2025

Die Gitarren Highlights der NAMM 2025

Guitar & Bass
31.01.2025 |0
Report NAMM 2025 Rundgang DJ

Die wichtigsten NAMM 2025 Neuheiten im DJ-Bereich auf einen Blick

Report: NAMM 2025 Rundgang DJ

DJ
30.01.2025 |5
NAMM 2025 Highlights Synths Synthesizer Vorschau

Über diese Synthesizer Highlights spricht die Community

Die Synthesizer Highlights der NAMM 2025

Keys
30.01.2025 |9
Report NAMM 2025 Rundgang PA und Licht Vorschau

Die wichtigsten NAMM 2025 Stage-Neuheiten auf einem Blick

Report: NAMM 2025 Rundgang Stage

Stage
30.01.2025 |0
Keys NAMM Report 2025

Keyboard-Highlights der NAMM Show 2025

Die Keyboard Highlights der NAMM Show 2025

Keys
29.01.2025 |1
apogee podcast collection

Podcast-Kits mit bekannten Recordern

NAMM 2025: Apogee Podcast Kit Collection, Podcaster-Bundles

News
26.01.2025 |0
peluso p-24 stereomikrofon tonstudio

Nachbau des AKG C24 Stereomikrofons

NAMM 2025: Peluso P-24, Stereomikrofon

News
26.01.2025 |0
native instruments cremona quartett software instrument

Streichquartett für eure DAW

NAMM 2025: Native Instruments Cremona Quartet, Software-Instrument

News
26.01.2025 |0
Nonlinear Labs C15 Firmwaer 2025

Doppelte Polyphonie & mehr

NAMM 2025: Nonlinear Labs C15 Firmware-Update

News
26.01.2025 |14
alesis crimson 3 e drumset

Crimson III - gutes Mittelklasse-Set?

NAMM 2025: Alesis Crimson III, E-Drums

News
26.01.2025 |0
gainlab audio wizard

Audio-Tool für die passende Sättigung

NAMM 2025: Gainlab Audio GLA-TS1 Wizard, Saturator

News
26.01.2025 |0
grace design m701

Modulares Interface für Profis

NAMM 2025: Grace Design m701, modulares Audiointerface

News
26.01.2025 |0
ketron fusion entertainer keyboard

Entertainer mit vielen Live-Sounds

NAMM 2025: Ketron Fusion, Entertainer-Keyboard

News
26.01.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X