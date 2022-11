Korg Minilogue Bass, Synthesizer als Limited Edition

Bässe im Unison-Mode

Mit dem Minilogue Bass, stellt Korg eine limitierte Edition des vierstimmigen Synthesizers vor. Neben dem auffälligen Erscheinungsbild unterscheidet sich das Modell vor allem durch seine Presets vom normalen Serienmodell.

Minilogue Bass ist etwas für Freunde der besonderen Optik, denn technisch ist er mit dem bisherigen Minilogue absolut identisch. Die Oberfläche des Synthesizers hat ein sogenanntes „Dark Liquid Panel Design“ bekommen und die Mini-Tastatur ist in schwarz und rot gehalten.

100 der insgesamt 200 Preset-Speicherplätze des Minilogue Bass wurden von Bassisten und professionellen Sounddesignern programmiert und speziell darauf ausgerichtet, das sie sich in Produktionen jeglicher Stilrichtungen einfügen können.

Selbstverständlich können aber auch alle Soundprogramme des originalen Minilogue und alle weiteren verfügbaren Presets in der Bass-Edtion verwendet werden. Zur Organisation der Soundprogramme steht die kostenlose Minilogue (Bass) Sound Librarian-Software zur Verfügung. Zusätzlich zur Verwaltung der Presets lassen sich auch die Bonus-Sounds von Korg über die Software in das Instrument laden.

Der vierstimmige Synthesizer verfügt über acht Voice-Modi. Den polyphonen Betrieb lässt sich speziell für die Bass-Sounds zum Beispiel auf Unison für besonders breite Klänge umstellen und im Mono-Modus steht zusätzlich ein Suboszillator zur Verfügung. Weiterhin gibt es: Duo, Chord, Delay, Arpegiator und Side Chain.

Der Korg Minilogue Bass soll ab Januar 2023 verfügbar sein. Der UVP wird mit 789,- Euro angegeben.

Den Testbericht von 2016 zum Serienmodell des Minilogue findet ihr unter diesem Link. Und hier gibt es noch ein paar Videos von den Sound-Programmierern:

