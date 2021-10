Korg Modwave 1.1, Firmware-Update & Editor/Librarian

Software-Editor & 4 GB User-Samples

Nur einen Monat nach dem Firmware-Update 2.0 für den Korg Wavestate gibt es auch das neue Betriebssystem Korg Modwave 1.1 und einen Software-Editor für den Wavetable-Synthesizer.

ANZEIGE

Der wichtigste Punkt des Updates ist die Möglichkeit, nun auch eigene Samples in den Modwave laden zu können. Wie beim Wavestate stehen dafür ebenfalls 4 GB an Speicherplatz zur Verfügung. Für den Transfer wird auch hier die Software Sample Builder (MacOS/Windows) genutzt, mit der sich Multisamples mit definierbaren Keyzones und einigen Grundfunktionen erstellen lassen. Diese Samples können dann gleichberechtigt zum ROM-Content eingesetzt werden.

ANZEIGE

Die zweite Punkt des Updates ist der Software-Editor (MacOS, Windows). Der Editor stellt alle wichtigen Parameter des Modwave auf einer Bildschirmseite dar, wodurch insbesondere das Programmieren von Motion-Sequenzen deutlich einfacher wird. Für die komplexen Modulationsmöglichkeiten gibt es graphische Animationen an den Zielen. So lassen sich vorhandene Presets schnell analysieren und bei Bedarf zügig anpassen. Änderungen am Modwave werden umgehend in der Software angezeigt.

Der in der Software enthaltene Librarian ermöglicht es, Daten von und zu einem Rechner zu übertragen und dort zu archivieren.

Außerdem wurden laut Korg „viele weitere Verbesserungen und Bug-Fixes“ durchgeführt. Das Firmware-Update Korg Modwave 1.1 sowie der Software-Editor und der Sample-Builder stehen ab sofort kostenlos auf der Webseite von Korg zum Download zur Verfügung.