Korg Modwave native, Wavetable-Synthesizer nun auch als Plug-in

Wavetables + KAOSS für Mac & PC

Mit dem Korg Modwave native macht nun auch der dritte Synthesizer der kleinen Digital-Reihe den Schritt zur Software. Nachdem in diesem Jahr Korg bereits Wavestate und Opsix als Plug-ins veröffentlicht hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der kleine Wavetable-Synthesizer mit den großen Möglichkeiten folgen würde.

Modwave native entspricht in seinen Spezifikationen exakt der Keyboard-Version, denn nicht zuletzt sollen Hard- und Software kompatibel sein und sich Presets in beide Richtungen austauschen lassen.

Allerdings beschränken sich die Möglichkeiten von Modwave nicht nur auf die sehr umfangreichen Wavetables. Der Speicher beherbergt auch mehrere Gigabytes an Sample-Material und es lassen sich zusätzlich eigene Samples sowie User-Wavetables importieren. Dazu gibt es mit KAOSS Physics ein vom Kaoss-Pad abgewandeltes Tool zur interaktiven Modulation und das leistungsstarke Wave-Sequencing 2.0 für komplexe Klangsteuerungen.

Den AMAZONA.de-Testbericht zur Hardware-Version des Modwave könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Das Plug-in Modwave native ist in den Formaten VST3, AU und AAX sowie als Standalone-Software für MacOS und Windows verfügbar. Durch die vollständige Kompatibilität zwischen Hard- und Software können die gleichen Sounds in einer DAW mit den Vorteilen des großzügigen GUI als auch in der Hardware, zum Beispiel bei einem Live-Gig, genutzt werden.

Korg Modwave native ist ab sofort verfügbar. Bis zum 28.12.2022 gilt ein Einführungspreis von 149,- US-Dollar, danach kostet das Plug-in 199,- US-Dollar. Besitzer des Hardware-Modwave wird das Plug-in zu einem Crossgrade-Preis von 49,99 US-Dollar angeboten.

Außerdem gibt es Updates für den Modwave System-Updater (1.1.3) und den Sound Editor/Librarian (1.1.0), die damit auch die native-Version unterstützen.

