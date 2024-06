Korg Nautilus AT Gray, Workstation als Limited Edition

Gray is the new Black

Mit der Korg Nautilus AT Gray gibt es eine neu designte Version der Keyboard-Workstation. Die Gray-Edition soll laut Korg in einer limitierten Auflage erscheinen, doch auf wie viele Stück genau diese Edition begrenzt ist, wurde nicht mitgeteilt.

Korg bringt ja gern mal etwas frische Farbe ins Spiel, aber ob man das „Matt-Grau“ als frisch bezeichnen kann? Allerdings sind rein schwarze Keyboards auch nicht jedermanns Sache.

Es werden beide Modelle der Workstation als Gray-Edition angeboten, sowohl das Modell mit 61 leicht gewichteten Tasten als auch die 88 Tasten-Version mit Hammermechanik, beide Keyboards mit Aftertouch. Beim 61er Modell ist zusätzlich zur Oberseite auch das Untergehäuse in Grau gehalten. Das 88er Modell hingegen wird von schwarzen Holzseitenteilen flankiert.

Mit Ausnahme der Farbe entsprechen alle technischen Daten denen des regulären Version der Nautilus AT Workstation. Die wichtigsten Spezifikationen sind:

• 9 unterschiedliche Sound-Engines

• 7″ TouchView-Display mit Dark Mode

• 7 versenkbare Echtzeitregler zur Soundeditierung

• polyphoner Arpeggiator, Drum-Track und Stepsequencer

• Set List-Modus für Live-Performances

• „Smoot Sound Transition“ für Soundwechsel ohne Aussetzer

• umfangreiche Sampling-Funktion

• 16-Track Audio-Recording in 24 Bit / 48 kHz

• 16 FX-Prozessoren, zwei Master FX-Wege und zwei Total-Effekte

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zur Korg Nautilus (noch ohne AT) nachlesen.

Die beiden Workstation-Modelle werden voraussichtlich ab September verfügbar sein. Der UVP für Nautilus 61 AT Gray beträgt 2.499,- Euro und für Nautilus 88 AT Gray 3.329,- Euro. Damit sind die Listenpreise mit denen der Standardversionen identisch.

