Kompakter Performance Mixer von Korg jetzt erhältlich

Auf der letzten Superbooth hatte Korg bereits seinen kompakten Performance-Mixer Korg NTS-4 präsentiert, seit heute ist er auch erhältlich. Der Korg NTS-4 vereint Mixing, Monitoring, Effekte und USB-Konnektivität in einem kompakten Gerät, das speziell für Desktop-Synthesizer, Grooveboxen, modulare Systeme und andere elektronische Instrumente entwickelt wurde.

ANZEIGE

Korg NTS-4: Teil 4 der Nu:Tekt Studio-Reihe

„NTS“ – das steht für „Nu:Tekt Studio“ – eine Reihe von Kleingeräten, die selbst zusammengebaut werden müssen. Dazu gehören der monophone Digitalsynthesizer Korg NTS-1, das vierkanalige Oszilloskop Korg NTS-2 und der Kaoss Pad Bausatz Korg NTS-3. Der Korg NTS-4 vereint nun die Flexibilität der Nu:Tekt-Serie in einem leistungsstarken Performance-Mixer. Mit sechs Kanälen, integrierten Effekten sowie USB-Audio- und MIDI-Anschlüssen ermöglicht er es, NTS-Instrumente, aber auch Volca-Geräte, Modular-Equipment und Desktop-Synthesizer in einem kompakten Setup zu verbinden, zu mischen und live zu performen.

Flexible Schaltzentrale für Volca, NTS und Eurorack

Dank vier Stereo- und zwei Monokanälen lassen sich mit dem Korg NTS-4 mehrere Instrumente zu einem einzigen Performance-Setup kombinieren – bei Unterstützung von insgesamt bis zu 10 Audiosignalen. Jeder Kanal verfügt über Pegelregler, Mute-Funktion, CUE-Monitoring und FX-Send für flexibles Mixing und volle Kontrolle bei der Performance. Alle Eingänge nutzen – wie auch die Volca-Geräte und NTS-Instrumente – kompakte 3,5-mm-Miniklinken. Die Monoeingänge unterstützen sowohl Signale mit Line- als auch mit Modular-Pegel (über ein schaltbares Dämpfungsglied) und ermöglichen so die nahtlose Integration in Eurorack-Systeme. Spezielle SEND- und RETURN-Anschlüsse im Stereo-Minijack-Format erleichtern die Erweiterung des Setups um externe Effekte.

Jede Menge Effekte mit dabei

Zwei unabhängige Stereo-Effekt-Engines bieten kanalweise SEND-Effekte für die räumliche Klanggestaltung, während eine Master-Sektion (TOTAL FX) den gesamten Mix formt. Zu den Channel-Effekten Delay, Ping Pong Delay, Hall Reverb A/B, Slap Reverb A/B und Chorus, bei Total FX finden sich HPF, LPF, Isolator, Flanger, Phaser, Decimator, Drive, Distortion, Compressor und Limiter.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Nahtlose Einbindung in das Setup

Der USB-C-Anschluss ermöglicht 24-Bit-Audio- und MIDI-Konnektivität für Recording, Streaming und DAW-Integration und sorgt auch für die Stromversorgung im Homestudio, ein Netzteil ist optional erhältlich. So lassen sich Performances dann auf PC oder Smartphone aufnehmen, aber auch direkt streamen. Über USB empfangene MIDI-Daten können an den dedizierten MIDI-OUT weitergeleitet werden, um externe Hardware zu steuern. Standardmäßige 6,3-mm-Ausgänge (1/4″) sorgen für eine Verbindung zu Studio- und Live-Systemen.

Bausatz auch ohne Elektronikkenntnisse machbar

Der Korg NTS-4 wird als Bausatz geliefert. Der Zusammenbau soll aber laut Korg in wenigen Minuten erledigt sein und ohne Löten über die Bühne gehen. Das 195 x 125 x 38 mm große Desktop-Gehäuse besteht aus stabilem Aluminium und wiegt rund 600 Gramm. Der Mixer ist seit dem 10. Juli für 219 Euro erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf der Korg NTS-4-Produktseite.

*** ab hier die Meldung vom 9. Mai 2026 ***

Die Nu:Tekt-Serie von Korg bekommt mit dem NTS-4 ein neues Produkt. Auf der Superbooth wird der kompakte Performance-Mixer Korg NTS-4 aktuell neben den 8-/12-Kanal-Mixer MW-12XR und MW-8XR in Aktion gezeigt.

Korg NTS-4

Neben den eingangs erwähnten MW-Mixern und einem mysteriösen und umhüllten Synthesizer (der auch bis zum Ende der Superbooth nicht enthüllt wird) zeigt Korg auf der diesjährigen Messe den Performance-Mixer NTS-4. Damit erweitert der Hersteller seine Serie um ein weiteres kompaktes Gerät. Der Mixer bietet sechs Kanäle, wovon die ersten beiden als Mono-Kanäle, die Kanäle 3-6 für Stereo-Signale ausgelegt sind. Korg setzt hier nahezu komplett auf 3,5 mm Klinkenbuchsen. Lediglich der Master-Ausgang ist mit 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgestattet.

Als zu viel gibt es nicht zu regeln beim Korg NTS-4. Die Kanäle verfügen lediglich über Drehregler für die Lautstärke, Cue- (zum Vorhören über Kopfhörer) und Mute-Buttons sowie einen Send-Regler. Die Mono-Kanäle 1 und 2 bieten zwar zusätzlich einen Panorama-Regler, einen Equalizer gibt es aber leider nicht. Für rudimentäre Setups und Jams ist der NTS-4 aber dennoch gut geeignet.

Hierfür sorgen u. a. die internen digitalen Effekte, die über ein kleines LC-Display und ebenso kleine Buttons gesteuert werden. Über die Send-/Return-Wege lassen sich die Signale des Mixers aber auch mit externem Equipment bearbeiten und zurückführen.

Schön ist, dass Korg den NTS-4 mit einem USB-Port ausgestattet hat. Über diesen lässt sich die Summe an die DAW weitergeben und dort aufzeichnen. Die Lautstärke des USB-Signals lässt sich dabei regeln.

Preis und Verfügbarkeit des Korg NTS-4 sind noch nicht bekannt,