Korg Nu:Tekt HD-S und Nu:Tekt TR-S Effektpedale

Korg Nu:Tekt HD-S und Nu:Tekt TR-S

Da wagt mal jemand was neues – und wird dafür gleich kritisiert. Die Nu:Tekt Serie von Korg hat bereits 2020 von sich Reden gemacht – doch bisweilen waren die Stimmen in der Hinsicht bislang eher kritisch. Was soll das schon bringen – ein DIY-Bausatz für die Effektpedal-Welt? Wer braucht das? Wer will das? Wenn ich mein Pedal kaufe, will ich nicht noch selbst Hand anlegen müssen! Mimimi – so sehen das zumindest KORG. Die haben nämlich gute Erfahrungen anscheinend mit den Absatzzahlen gemacht. Gut genug, dass sie jetzt zwei neue Modelle auf den Markt bringen: Das Korg Nu:Tekt HD-S „Harmonic Distortion“ und das Korg Nu:Tekt TS-S „Power Tube Reactor“, das authentisches Röhrenamp-Feeling liefern soll. Ganz recht: Diesmal geht’s um Nu:Tekt-Zerren!

Korg Nu:Tekt HD-S

Können wir uns das „Nu“ statt „New“ in den Produktnamen langsam sparen? Wirkt schon fast ein bisschen albern, wie ich finde. Nichtsdestotrotz gehöre ich zu der Sparte, die das Nu:Tekt-Konzept von Anfang an ansprechend fand – DIY für Pedalfreaks, why not? Der HD-S hat den Beinamen Harmonic Distortion und soll als Zerrer eine große Bandbreite an Sounds bieten: Drei Schaltungen für Verzerrer und eine eigenwillige Modulationssparte machen das Gerät definitiv attraktiv.

Ausgestattet ist das Gerät mit den Reglern Volume, Tone, Gate und Gain. Was cool ist: Die Röhre, um die es letzten Endes bei der ganzen Nu:Tekt-Geschichte in diesem Fall geht, wird mit LEDs beleuchtet.

Korg Nu:Tekt TR-S

Das Nu:Tekt TR-S ist kein Verzerrerpedal – sondern ein Power Tube Reactor. Irgendwie finde ich das griffig (wenn auch wahrscheinlich übertrieben) – ein Zerrenreaktor! Das heißt in der Praxis konkret: Hier wird das Klangverhalten eines Röhren-Amps nachgeahmt – Kompression inklusive! Angesteuert wird das Ganze per folgende Regler: Volume, Tube Gain, Mix, Power Sag, Tone, Sustain und Threshold.

Effektpedale als Bausatz – und das ohne Löten. Ich finde das irgendwie mehr als charmant und durchaus attraktiv. Ein bisschen Spielzeugcharakter hat es ja – aber ist das denn zwangsläufig schlecht? Nicht jeder hat die Zeit, sich das Löten beizubringen und Schaltkreise einzuprägen, und will trotzdem das Gefühl haben, sich da selbst was zusammengebaut zu haben. Böse Stimmen behaupten ja, dass KORG das nur tut, um Kosten einzusparen. Das ist ein bisschen zynisch, aber ist eben der gängige Vorwurf schon 2020 gewesen, der sich auch diesmal erneuern wird. Für alle jedoch, die Interesse an dem Konzept haben: Ab Januar sind beide neuen Nu:Tekt für jeweils 269 Euro erhältlich.

