Korg Pa5X OS 1.4, Update für das Arranger-Keyboard

Auf der einen Seite finde ich, dass diese Entertainer-Keyboards für zu Hause viel Spaß bringen können und mich beim Musik machen gut schulen. Für die Band sind die Geräte aber nix. Daher immer schwer zu entscheiden, was man sich am Ende holt.

Wobei hier die Möglichkeit für Backing-Tracks auch in der Band interessant sein können.

Ich frage mich immer, ob man lieber so einen „Musikant“ nehmen sollte oder lieber ein „Genos“.. Ich denke immer, das Yamaha da doch mehr Erfahrung hat.

Der Korg erscheint mir auch ziemlich kleine Tasten für die Begleit-Steuerung zu haben, wenn man da mal schnell hingreifen muß.

Schade finde ich, dass sich viele der Begleitungen nach „Altersheim“ oder „Ballermann-Party“ anhören. Wenn man gerne Pop der 70er und 80er spielt, ist man da oft schnell am Ende.