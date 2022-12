Korg Pa5X, Update 1.1.0 für das Entertainer-Keyboard

Neue Funktionen für den Entertainer

Das Entertainer-Keyboard Korg Pa5X hatten wir euch im folgenden Test bereits ausführlich vorgestellt.

Seit der Markteinführung sind nun bereits einige Monate vergangen und Korg erweitert mit dem ab heute erhältlichen Update den Funktionsumfang des Keyboards. Zu den neuen Funktionen in diesem kostenlosen Update gehören u. a. die neue Listenansicht, ein Mixer-Tab, einfache Style-Synchronisation zwischen Player 1 und 2 und vieles mehr. Dabei betont Korg, dass die Gesamtgeschwindigkeit des Betriebssystems deutlich erhöht werden können.

ANZEIGE

Hier das offizielle Video zum Korg Pa5X Update 1.1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die wichtigsten Neuerungen des Korg Pa5X 1.1.0 Update

Browser

Das Pa5X OS v 1.1.0 bietet die Möglichkeit, den Ressourcen-Browser (z. B. Style-Auswahl) ab sofort als Kachel oder alternativ als Listenansicht anzuzeigen. Dies ergibt einen besseren Überblick über die verfügbaren Ressourcen (Styles, Sounds, Keyboard-Sets …) in verschiedenen Ordnern. Auch gibt es nun innerhalb eines Ordners neue Sortiermöglichkeiten in der neuen Listenansicht. Es kann die Listen- oder Kachelansicht für jeden Ressourcen-Browser unabhängig voneinander gewählt werden, das Pa5X merkt sich die Wahl auch nach einem Neustart.

Mixer-TAB

Der neue Mixer-TAB im Home-Screen ermöglicht einen wesentlich schnelleren Zugriff auf alle Spuren. Sounds, Lautstärke und Panorama können direkt von diesem neuen TAB aus geändert werden. Auch die Änderung eines Sounds kann nun schnell von hier aus vorgenommen werden, ohne dass man in das Mixer-Menü gehen muss. Darüber hinaus werden alle MIDI-Track-Aktivitäten auf den einzelnen Tracks angezeigt, so dass man schnell erkennen kann, welcher Track gerade gespielt wird. Eine weitere Mixer-Verknüpfung öffnet dann die gesamte Mixer-Sektion mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Spuren.

Import-Funktionen

Die verbesserte Pa4X SET-Datei-Import-Funktion liefert neben vielen Optimierungen auch eine report.txt-Datei, die direkt nach dem Importvorgang im konvertierten KST-Ordner liegt. Die „report.txt“ zeigt das Ergebnis der importierten Ressourcen und auch die möglichen Meldungen von unvorhersehbaren Problemen, die durch die Originaldaten verursacht wurden.

Slider Catch- und Jump-Modus

Um das Springen von Lautstärkestufen generell zu vermeiden, hat Korg die neue Slider-Catch-Funktion implementiert. Man kann zwischen Catch und Jump wählen, je nachdem, was gern verwendet wird. Bei der neu implementierten Catch-Funktion wird die Lautstärke eines Tracks erst dann verändert, wenn der Panel-Slider in der Control-Sektion (links) den aktuellen Pegel des Tracks passiert. In diesem Fall können so hohe Pegelsprünge bei der Darbietung vermieden werden

Die Verbesserungen des Betriebssystem-Updates 1.1.0 des Korg Pa5X:

• Kachel- oder Listenansicht mit Sortierfunkion für alle Ressourcen (Styles, Sounds, Keyboard-Sets …)

• Mixer-Shortcut-TAB für schnellen Mixer-Zugriff inkl. Lautstärke, Pan, Sounds und MIDI-Aktivitäten

• Implementierung von Skalen im Style-Record-Modus

• Geschwindigkeitsverbesserungen bei der Style-Auswahl

• Geschwindigkeitsverbesserungen bei der Style-Speicherung

• Geschwindigkeitsverbesserungen bei den Song-Ladevorgängen

• SongBook- und Set-List Verbesserungen

• Verbesserungen von KBD-Set-Speicherungen im SongBook

• Geschwindigkeitsverbesserungen bei der Set-List-Sortierung

• Implementierung von Pad-Auswahltasten auf der MAIN-Seite

• Pa4X SET-Import Verbesserungen: txt-Datei als Import-Report

• Optimierte Style-Synchronisation von zwei Styles (Tempo-Lock-Funktion)

• Drum-Editor-Verbesserungen (neue Kachel, schnellerer Zugriff)

• Implementierung von unabhängigen Vocal Processor Levels, um Reverb und Harmony unabhängig von den Presets zu steuern.

• Verbesserte Stabilität im Style-Record-Modus

• Die Akkorderkennung für Midifiles (SMF) kann nun deaktiviert werden

• Implementierung einer Scale-Tuning-Seite im Style-Record

• Implementierung der Slider-Catch-Funktion für sanfte Lautstärkeübergänge

• Implementierung der neuen Funktionen „Use-MXF“ und „Use-IFX“ zur Auswahl von Sounds in der Originalprogrammierung

• Micro-SD-Karten bis zu 1 TB können jetzt im Pa5X formatiert werden.

• Neue zuweisbaren MP3-Lautstärke-Funktion

Das Update 1.1.0 ist für alle Besitzer des Korg Pa5X kostenlos erhältlich und kann von der Korg Website heruntergeladen werden.