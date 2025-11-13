Digitalpiano mit Chopin-Flair

Mit dem Poetry Magnifique stellt KORG ein etwas anderes Digitalpiano vor, das sich – ganz wie

sein kleineres Schwestermodell „Poetry“ – dem Komponisten Frédéric Chopin verschrieben hat.

KORG Poetry Magnifique

Offensichtlich ist das kleinere Modell Poetry gut bei den Kunden angekommen, anders lässt sich die zweite Version, das heute vorgestellte KORG Poetry Magnifique, wohl nicht anders erklären.

Herzstück des KORG Poetry Magnifique sind zwei Konzertflügel-Sounds: das laut KORG liebevoll restaurierte und in filigraner Detailarbeit gesampelte PLEYEL Piano von 1843, dem 33. Lebensjahr Chopins, das sich auf Wunsch auch in der historisch-korrekten Stimmung von 430 Hz spielen lässt, sowie ein moderner italienische Konzertflügel.

Das Poetry Magnifique hebt sich von seinem Schwestermodell durch eine moderne, klare Linienführung mit komplett ebener Tastaturabdeckung sowie dem neu entwickelten EvoTone Lautsprechersystem mit 2 x 40 Watt Leistung ab.

Abgerundet wird das Konzept des Poetry Magnifique von einem klassischen Design in „Poetic Brown“, 50 integrierte Demo-Stücke von Chopin sowie ein beiliegendes Notenheft mit 23 ausgesuchten Klavier-Werken.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Einzigartiges Digitalpiano für Chopin-Fans

Zwei Konzertflügelklänge: Italian Grand und das historische PLEYEL Piano aus dem Jahr 1843

Einfache Möglichkeit, das PLEYEL Piano in seiner historisch korrekten Stimmung von 430 Hz

zu spielen

RH3-Tastatur mit 88 voll gewichteten Tasten und Hammermechanik

Insgesamt 30 unterschiedliche Sounds

EvoTone System mit 2 x 40 Watt Leistung

Stereo-Lautsprechersystem (2 x 12 cm in spezieller Lautsprecherbox)

3-fach Pedaleinheit mit Halbpedal-Funktion für Dämpfer- und Soft-Pedal

Bluetooth Audio

Integriertes Metronom

Aufnahmefunktion für bis zu 14.000 Noten und 2 Parts

Polyphonie: Maximal 120 Stimmen (variiert je nach gewähltem Klang)

Integriertes Netzteil

Außergewöhnliches Design in „Poetic Bown“

Abmessungen: 1.349 mm x 349 mm x 766 mm (geschlossen) / 1.349 mm x 349 mm x 1.011

mm (geöffnet)

mm (geöffnet) Gewicht: 47 kg

Inklusive Notenheft mit 23 beliebten Klavierstücken von Chopin

Das KORG Poetry Magnifique ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.999,- Euro im Handel erhältlich.