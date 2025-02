Korg PS-3300 FS, Analogsynthesizer

Ab März ist es soweit

Letztes Jahr war der Korg PS-3300 FS auf der NAMM und der Superbooth zwar schon zu sehen, doch erst jetzt wird die Reinkarnation des polyphonen Synthesizer-Klassikers eine (unter gewissen Umständen) kaufbare Realität. Ab dem 6. März 2025 soll die Auslieferung einer limitierten Reihe beginnen. Der Wermutstropfen: der analoge Synthesizer wird nur über den US-Onlineshop von Korg vertrieben werden.

ANZEIGE

Weiterführende Informationen, als die, die bislang bekannt wurden und die ihr im Artikel weiter untern nachlesen könnt, hat Korg noch nicht veröffentlicht. Auch der offizielle Preis (seinerzeit wurden unbestätigte 13.000 US-Dollar kolportiert) ist noch nicht genannt worden, das wird aber vermutlich mit der Eröffnung der Preorder-Option nachzulesen sein.

Vielleicht ist ja mittlerweile wie beim MS-20, Odyssey oder miniKORG 700 ebenfalls eine Mini-Version des PS-3300, die sich mehr Interessenten würden leisten können, in Arbeit? Wäre das technisch überhaupt machbar?

Ab hier die Meldung vom 22. Januar 2024

Der Korg PS-3300 FS ist ein Nachbau der Synthesizer-Legende. Korg hat es wirklich getan: Der polyphone Klassiker PS-3300 wird in voller Größe (daher FS = Full Size) wieder auferstehen. Das Original, das zwischen 1977 und 1981 in nur geringer Stückzahl gebaut wurde, zählt zu den seltensten Poly-Synthesizern. Nach MS-20 FS, miniKORG 700 FS, ARP Odyssey FS und ARP 2600 FS belebt Korg eine weitere Ikone der Synth-Historie in ihrer ganzen Pracht.

Neuauflage Korg PS-3300 FS Synthesizer

Bislang wurden nur zwei Fotos und die Key-Features zum Korg PS-3300 FS veröffentlicht. Auf der NAMM 2024 wird wohl nur ein noch nicht funktionstüchtiger Prototyp gezeigt werden. Daher gibt es vorerst auch noch keine Angaben zu Preis und Verfügbarkeit. Aber günstig wird er sicherlich nicht werden.

Der Korg PS-3300 FS besitzt dreimal die Synthesizer-Unit PSU-3301 sowie eine Sektion PSU-3302 mit Mixer und Utilitys. Die Klangerzeugung bietet insgesamt 49 Stimmen. Passend mit dem dazugehörenden Keyboard PS-3010 mit 49 Tasten ist der Synthesizer somit vollpolyphon. Das FS-Modell besitzt damit sogar eine Stimme bzw. Keyboardtaste mehr als das Original.

Die PSU-3301 bietet Signal Generator (VCO), Dynamic LP Filter, den berühmten Resonator (3-facher Bandpass), Envelope Modifier, Amplitude Modulation, 2x Modulation Generator (LFO) und mehrere CV-Eingänge samt Abschwächer. Eine Besonderheit ist die Microtuning-Möglichkeit für jeden Halbton.

ANZEIGE

Neu am Korg PS-3300 FS ist eine Panel-Memory-Funktion, mit der sich 256 Einstellungen in 16 Bänken mit je 16 Programmen abspeichern lassen. Außerdem gibt es USB und MIDI sowie eine Librarian App für das Preset-Management. Eine weitere Änderung ist, dass der Resonator mit moderneren Bauteilen aufgebaut ist, da beim Original auch Bauteile mit Cadmiumsulfid verwendet wurden.

Ein Statement zum Projekt Korg PS-3300 FS von Yoshihito Yamada, dem Chief Engineer für die Korg Analog Synthesizer:

“Bringing back to life these legendary machines is not only a process of reproducing circuits and sounds, but also of learning and embracing the essence of the philosophy and development of synthesizers.

Through this project I was able to relive the history of Korg and a critical moment in the evolution of our synthesizers. This was an extremely valuable experience that provided an opportunity for Korg’s philosophy and technology to be carried on to future generations.”

Wir möchten euch noch drei passende Artikel nahelegen. Zuerst natürlich unsere Vintage-Story zu den originalen Synthesizern PS-3200 und PS-3300.

Dann haben wir noch ein Interview mit dem führenden Korg-Entwickler seiner Zeit Fumio Mieda , der neben vielen anderen Geräten auch den originalen PS-3300 entwarf und beim FS-Modell beratend zur Seite stand.

Und auch in unsere Reihe „Synthesizer in Filmen“ gibt es einen kleinen Beitrag mit dem Korg Klassiker.