Korg Wavestation for Nautilus, Erweiterung

@Neogeo Klingen tatsächlich etwas altbacken. Aber wenn die richtig in the Mix sind, Klingen bestimmt auch diese gut. Alles hat allerdings seine Grenzen. Die Klänge von meinem 30 Jahre alten Yamaha Entertainment Keyboard nehme ich garantiert nicht mehr für meine Musik her. Da haben Samplelibrarys einfach einen zu großen Schritt nach vorne gemacht. Klanglich betrachtet. Aber Synthesizersounds gehen nie aus der Mode, siehe Moog-Grundklang oder Synthesizer aus den 70ern wie der Korg MS-20.