Kostenlose DAW: Waveform 11 Free erhältlich

Echte DAW-Alternative?

Auch wenn die meisten Leser von AMAZONA.de schon lange ihre persönliche Lieblings-DAW gefunden haben und dieser auch weiterhin treu bleiben möchten, kann es nie schaden, ab und an einmal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn es nur für die Zweit-DAW ist. War Tracktion bis vor einiger Zeit eher ein Nischenprodukt, dem nur einige wenige User ihre Zeit widmeten, hat sich die DAW im Verlauf der letzten 2-3 Version enorm weiterentwickelt.

Zur diesjährigen NAMM Show 2020 ging Tracktion Waveform (der Name Waveform kam 2017 hinzu) in Runde 11 und brachte dafür u. a. 12o neue Plugins, einen FM-Synthesizer und mehr mit sich (hier alle Infos zu Waveform 11). Um neue User zu gewinnen, bietet der Hersteller ab sofort auch eine kostenlose Version an. Waveform Free ist zu allen drei (!) wichtigen Betriebssystemen kompatibel, d. h. neben Mac- und Windows-Usern kommen auch Linux-Nutzer in den Genuss von Waveform. Auch die revolutionäre Raspberry Pi Plattform wird unterstützt.

Natürlich bekommt man bei der kostenlosen Version nicht alles, was in den Standard-Editionen der DAW zu finden ist, aber auf alle Fälle sind der 40SC Virtual Synthesizer, der Micro Drum Sampler und der MIDI Pattern Generator, mit dem sich auf einfache Art und Wiese synchronisierte Melodien, Akkordfolgen, Basslinien usw. erzeugen lassen, mit dabei. Auch MPE wird von Waveform Free unterstützt. Die weiteren Features der kostenlosen Version umfassen eine unbeschränkte Anzahl von Tracks, die Möglichkeit, beliebig viele Plugins zu nutzen und natürlich umfassende Bearbeitungs-Features.

Wer sich vorab bzw. für die Einarbeitung informieren möchte, findet auf der Hersteller-Website Dutzende Tutorial-Videos. Darüber hinaus stehen diverse Templates zur Verfügung. Diese decken unterschiedlichste Anwendungen ab, darunter EDM-Produktionen, Band-Recordings, Mix, Location-Recording für Schulen, Kirchen usw.

Alle weiteren Informationen zu Waveform Free findet ihr auf der Website des Herstellers.