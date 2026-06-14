Und ewig quietscht die 303

Das Original, das für das Plug-in Kreuzberg Audio KA-303 Pate stand, ist nicht schwer zu erraten. Dabei folgt der Software-Synthesizer nicht einfach nur der Roland TB-303, sondern bietet auch eine Reihe an zusätzlichen Funktionen, einschließlich einer Modifikation nach teuflischem Vorbild.

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Kreuzberg Audio KA-303 – erweitertes Acid

Das GUI der KA-303 imitiert nicht das silbergraue Panel der TB-303, sondern hat einen nüchternen Graphik-Look. Das virtuelle Innenleben hingegen emuliert das Original auf Bauteilebene. So wird laut Entwickler unter anderem die Filterschaltung detailliert mit Zero Delay Feedback Architektur, asymmetrischen Integratorstufen, Dioden-Sättigung und dem originalen Hochpass im Feedback-Pfad nachgebildet.

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Bei Oszillator muss man sich nicht zwischen Saw und Square entscheiden, sondern kann zwischen beiden Einstellungen morphen. Außerdem werden Bauteiltoleranzen emuliert, sodass dem Square der sogenannte Duty Cycle stetig variiert. Dazu kommen die Funktionen Pulse Bias und Analog Drift. Im Unison-Modus können bis zu sieben gegeneinander verstimmbare Voices generiert werden.

Zusätzlich gibt es die Sektion Angel Fish, die der bekannten Modifikation Devil Fish mit Overdrive, Muffler, Filter FM, erweiterten Envelopes und einstellbarem Portamento nachempfunden ist. Darüber hinaus gibt es vier DIstortion-Modi mit Crossover zur Trennung von Bass- und Mittenbereich.

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Der integrierte Sequencer besitzt ein Noten-Grid mit Skalen, bei der sich nur die jeweils passenden Tonhöhen setzen lassen. Slides und Accents werden grafisch dargestellt. Als kreative Werkzeuge gibt es Funktionen wie Scramble, Mutate und Octave Jump. Die MIDI-Patterns können per Drag & Drop direkt in die DAW übertragen werden. Sound-Presets und Patterns werden unabhängig voneinander verwaltet, sodass man unterschiedliche Patterns mit dem gleichen Sound nutzen kann.

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Mit dem inzwischen veröffentlichten Update 1.2 können die Patterns zwischen 1 und 64 Steps lang sein und das Grid lässt sich zwischen 1/8, 1/16 oder 1/32 Auflösung umschalten. Außerdem gibt es einen 8th Triplet Modus und einen Shuffle-Faktor bis 75 %. MIDI-Files lassen sich in den Plug-in-Sequencer importieren und mit einem Lasso können mehrere Noten selektiert und gemeinsam editiert werden.

Kreuzberg Audio KA-303 ist in den Formaten VST3 und AU sowie als Standalone-Version (macOS, Windows, Linux) verfügbar. Der Preis beträgt 69,- Euro. Eine Demo-Version ist verfügbar.