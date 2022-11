KRK GoAux 3, GoAux 4, kompakte Studiomonitore

KRK-Speaker im kompakten Format

KRK meldet sich mit zwei neuen kompakten Studiomonitoren zurück. GoAux 3 und GoAux 4 sind dank der typischen KRK-Farbgebung sofort als solche zu erkennen und warten mit einigen interessanten Features auf.

KRK GoAux 3 und GoAux 4

Für die neuen kompakten GoAux Speaker verspricht das Unternehmen den typischen KRK Sound. Doch im Gegensatz zu den Classic und RoKit Speakern fallen die beiden neuen Modelle allerdings kleiner aus. Die beiden Zahlen im Namen verraten es bereits – GoAux 3 ist mit einem 3 Zoll Tieftöner, GoAux 4 mit einem 4 Zoll Tieftöner ausgestattet. Zusätzlich bieten beide als 2-Wege-Monitore einen Hochtöner mit 1 Zoll Größe.

ANZEIGE

Beide Speaker bieten rückseitig zwei Line-Inputs in Form von 6,3 mm Klinkenanschlüssen sowie Cinch-Eingänge. Zusätzlich gibt es einen Aux-Eingang (3,5 mm Stereo-Klinke), einen Kopfhöreranschluss und einen USB-Anschluss. Steckt ein Kabel im Kopfhöreranschluss, werden die Monitore gleichzeitig stummgeschaltet.

GoAux 3 und GoAux 4 sind mit Bluetooth-Schnittstellen ausgestattet, so dass man drahtlos vom Smartphone, Tablet etc. Signale an die Lautsprecher schicken kann.

ANZEIGE

GoAux 3 und GoAux 4 unterscheiden sich nicht nur aufgrund ihrer Größe, der größere der beiden Lautsprecher bieten als interessantes Extras eine automatische Raumkorrektur. Diese Funktionen findet man mittlerweile immer öfter bei Studiomonitoren, erst kürzlich stellte IK Multimedia die Precision Serie vor, die ebenfalls solch eine Funktion bietet. Auch Neumann bietet seit einiger Zeit mit MA1 ein solches System an, Genelec hat dies mit dem GLM-System bereits mehrere Jahre im Einsatz. Für dieses ARC-System bietet die GoAux 4 einen Mikrofoneingang und intern ein automatisches Anpassungssystem. Alternativ stehen bei beiden GoAux Speakern zwei Equalizer bereit, die zumindest eine grobe klangliche Anpassung ermöglichen.

Die beiden neuen KRK-Studiomonitore GoAux 3 und GoAux 4 sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 375,- Euro (GoAux 3) bzw. 444,- Euro (GoAux 4).