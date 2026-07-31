Die neue V-Series von KRK

Anfang des Jahres stellte KRK seine neuen V-Series Speaker vor, jetzt könnt ihr die drei Modelle KRK V4S5, V6S5 und V8S5 auch endlich bestellen. Die wichtigsten Informationen zu den drei Nahfeldmonitoren haben wir euch in der folgenden News zusammengestellt.

KRK V4S5, V6S5 und V8S5

Die neueste Generation der V-Series-Speaker hat der Hersteller KRK mit einigen modernen DSP-Features sowie einer kabellosen Steuerung ausgestattet, setzt das Konzept der neutralen Klangabstimmung aber weiterhin fort. Erhältlich ist die überarbeitete Serie weiterhin in den drei Größen 4-Zoll, 6-Zoll und 8-Zoll. Kombiniert werden diese unterschiedlich großen Woofer stets mit 1-Zoll-Hochtönern.

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Weitere technische Eigenschaften sind Class-D-Endstufen sowie frontseitige Bassreflexöffnungen. Hier ein Überblick zu den weiteren Spezifikationen:

KRK V4S5:

Frequenzbereich: 48 – 40.000 Hz

Class-D-Endstufen mit 280 Watt für LF und 175 Watt für HF

max. Schalldruck: 113 dB SPL (1 m)

KRK V6S5:

Frequenzbereich: 40 – 40.000 Hz

Class-D-Endstufen mit 280 Watt für LF und 175 Watt für HF

max. Schalldruck: 118 dB SPL (1 m)

KRK V8S5:

Frequenzbereich: 32 Hz – 40.000 Hz

Class-D-Endstufen mit 280 Watt für LF und 175 Watt für HF

max. Schalldruck: 121 dB SPL (1 m)

Ein Highlight der drei neuen Modelle KRK V4S5, V6S5 und V8S5 ist die KRK Mesh Technology. Hierüber lassen sich mehrere Lautsprecher via Bluetooth verwalten. Eine Funktion, die sicherlich nur größere Studios benötigen, aber sicherlich nice to have. Gesteuert und eingestellt wird alles über die zugehörige KRK Control App. Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck von der App machen:

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Um die neuen V-Series-Speaker an örtliche Gegebenheiten anzupassen, lassen sich 25 feste Boundary- und Tuning-EQs nutzen. Dazu bietet die Serie eine Delay-Funktion und vollparametrische Equalizer.

Anschlussseitig sind alle drei Modelle mit XLR- und Klinkenbuchsen für analoge Signale sowie einer AES3-Schnittstelle für digitale Signale ausgestattet.

Ab sofort lässt sich die neue V-Serie von KRK bestellen. Voraussichtlich im Oktober werden die ersten Speaker dann ausgeliefert. Die Preise belaufen sich auf 679,- Euro für die V4S5, auf 879,- Euro für die V6S5 und auf 1.079,- Euro für die V8S5.