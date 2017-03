KS Audio: Exklusive Musikmesse 2017 Vorpremiere

Zum 14.3. lud der pfälzische Traditionshersteller für Beschallungsanlagen KS Audio ausgesuchte Kunden und Medienvertreter zu einer exklusiven Vorpremiere in das neue Test- und Kundencenter in Hettenleidelheim. Für Amazona war unser Autor Armin Bauer zum Event geladen, der pflichtschuldigst pünktlich um 16:00 erschien.



Vor Ort

Direkt neben den mir bekannten Produktionsstätten hat KS Audio im November 2016 das neue Test- und Kundencenter eröffnet. Hier ist es nun unter optimalen akustischen Bedingungen möglich, die Produkte der Company im direkten Vergleich hören und bestaunen zu können.

Zum heutigen Termin wurde ein neues Produkt angekündigt, worum es sich dabei handelt, schwieg sich der Sales & Marketing Manager Arne Weitzel im Vorfeld aus.

Empfangen wurde das handverlesene Publikum vom Team mit einem kalten Buffet und ausreichend Getränken.

Nach der Stärkung und kollegialen Gesprächen wurde uns Einlass in die neue Halle gewährt.

Hier führte nun Christian Stockert in seiner bekannt lockeren Art durch die Präsentation. Was gab es denn nun Neues? Vorgestellt wurde die aktive Version des bekannten T SUBs von KS, der TPD SUB.