Künstler-Merchandising – vom T-Shirt bis zur Kaffeetasse

Wir schreiben das Jahr 1985 und folgende. Die Musikindustrie ist von sich selbst besoffen, da sie es geschafft hat, dem Musikfan seinen gesamten Vinylbestand nochmals als CD unterzujubeln, da die Compact Disc den unglaublichen Vorteil des abnutzungsfreien Gebrauchs besitzt. Die Folgeerscheinung ist ein abnormaler Umsatz auf allen Ebenen. Die Haupteinkommensquelle für Musiker besteht aus CD-Verkauf, GEMA- bzw. GVL-Einnahmen und Livegagen, die seiner Zeit in rauen Mengen flossen, vorausgesetzt, man hat keine verbrecherischen Managementverträge unterschrieben.

Wir springen um knapp dreißig Jahre nach vorne in die Gegenwart. Der professionelle Musiker der Mittelklasse kämpft mit extrem schlechten CD-Absätzen, gestrichener GVL-Vergütung, Gagen, welche hoffentlich die Reisekosten decken und Streamingportalen, deren Vergütung schlichtweg ein einziges Verbrechen darstellt. Für eine ernsthafte Einkommensquelle ist letztendlich nur noch ein einziger Posten übrig geblieben, das Künstler-Merchandising.

Noch nie wurde in der Vergangenheit dermaßen großer Wert auf den Verkauf von Shirts, Aufklebern, Tassen oder was auch immer der Einfallsreichtum hergibt gelegt und noch nie waren die Plattenfirmen so stark darauf fixiert, ihren Künstlern Komplettverträge an die Hand zu legen, um ebenfalls am „Merchandisingkuchen“ ein großes Stück abzubekommen. Dieser Artikel soll helfen, eine gesunde Kalkulation auf die Beine zu stellen, auf dass der ambitionierte Nachwuchsmusiker eine höhere Überlebenschance im Musikdschungel besitzt.

Künstler-Merchandising – ehrlich jetzt …?

Der eine oder andere wird sich bei den ersten Zeilen dieses Artikels bereits verwundert die Augen gerieben haben. „Keine Umsätze mehr durch CD-Verkäufe und schlechte Gagen? Bei Black Sabbath war letztens die Hütte voll bis unter das Dach“. OK, wir müssen im Vorfeld kurz klären, über welches Kaliber wir hier reden. Rock-, Pop- und Metal-Dinosaurier der Champions League, wie zum Beispiel AC/DC, KISS, DEEP PURPLE, THE WHO oder BON JOVI füllen nach wie vor auch die größten Arenen und ersaufen geradezu in Livegage. Die Abteilung Weltstars wird niemals in die Verlegenheit kommen, sich einen guten Mix von Einnahmequellen zu überlegen, da jede einzelne Quelle bereits Umsätze im Überfluss generiert.

Auch die nächst tiefere Stufe, wie zum Beispiel im Falle der Band Sabaton, lassen genügend Cash in die Taschen der verantwortlichen Personen fließen, so viel ist sicher. In der nächst tieferen Ebene hingegen merkt man bereits eine deutliche Umschichtung der Prioritäten. Der Merchandisingstand wird stetig größer, die Auswahl der Artikel und die Anzahl der Motive auf den T-Shirts nehmen von Jahr zu Jahr zu. Warum ist das so?