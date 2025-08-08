Synthesizer zum Anfassen - aber so richtig!

LA Priest Polygene II ist eine neue Version des polyphonen Analog-Synthesizers mit der kontaktfreudigen Oberfläche. Im Unterschied zu der ersten Variante wurden hier erweiterte Möglichkeiten für die Klangerzeugung durch analoge ICs umgesetzt.

ANZEIGE

LA Priest Polygene II – polyphoner Analog-Synthesizer

In Anlehnung an die ersten polyphonen Synthesizer aus den frühen 1970er Jahren ist auch Polygene II vollpolyphon. In diesem Fall heißt das, dass bis zu 24 Stimmen erzeugt werden, wenn man alle Tasten des 2-oktavigen, druckempfindlichen Touchplate-Keyboards spielen würde. 12 Oszillatoren bilden die obere Oktave und 12 Suboszillatoren die darunter liegende.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Klangerzeugung ist zur einen Hälfte mit Class-A Transistortechnik aufgebaut und zur anderen Hälfte mit analogen Chips, um mithilfe von acht Harmonic-Regler unterschiedliche, dynamisch veränderbare Waveforms erzeugen zu können.

Die Oszillatoren können via LFO oder Noise moduliert werden. Pro Stimme sind ein VCA und ein Hüllkurvengenerator vorhanden. Ein analoges Filter mit Resonanz formt den Gesamtklang.

Für die 12 Töne einer Oktave sind 12 Tune-Potis vorhanden, sodass sich neben der normalen Skala auch mikrotonale und unübliche Tunings einstellen lassen.

Das Besondere an Polygene II ist jedoch die Möglichkeit durch Berührung an unterschiedlichen Stellen der Oberfläche neue Verbindungen in der Schaltung zu erzeugen, was die Klänge mitunter drastisch beeinflussen kann.

LA Priest Polygene II kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung erfolgt ungefähr einen Monat nach Bestellung. Der Preis beträgt ca. 1.127,- Euro (umrechnungsbedingt).