ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

LA Priest Polygene II, polyphoner Analog-Synthesizer

Synthesizer zum Anfassen - aber so richtig!

8. August 2025

LA Priest Polygene II Synthesizer am

LA Priest Polygene II ist eine neue Version des polyphonen Analog-Synthesizers mit der kontaktfreudigen Oberfläche. Im Unterschied zu der ersten Variante wurden hier erweiterte Möglichkeiten für die Klangerzeugung durch analoge ICs umgesetzt.

ANZEIGE

LA Priest Polygene II – polyphoner Analog-Synthesizer

In Anlehnung an die ersten polyphonen Synthesizer aus den frühen 1970er Jahren ist auch Polygene II vollpolyphon. In diesem Fall heißt das, dass bis zu 24 Stimmen erzeugt werden, wenn man alle Tasten des 2-oktavigen, druckempfindlichen Touchplate-Keyboards spielen würde. 12 Oszillatoren bilden die obere Oktave und 12 Suboszillatoren die darunter liegende.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Die Klangerzeugung ist zur einen Hälfte mit Class-A Transistortechnik aufgebaut und zur anderen Hälfte mit analogen Chips, um mithilfe von acht Harmonic-Regler unterschiedliche, dynamisch veränderbare Waveforms erzeugen zu können.
Die Oszillatoren können via LFO oder Noise moduliert werden. Pro Stimme sind ein VCA und ein Hüllkurvengenerator vorhanden. Ein analoges Filter mit Resonanz formt den Gesamtklang.

Für die 12 Töne einer Oktave sind 12 Tune-Potis vorhanden, sodass sich neben der normalen Skala auch mikrotonale und unübliche Tunings einstellen lassen.

Das Besondere an Polygene II ist jedoch die Möglichkeit durch Berührung an unterschiedlichen Stellen der Oberfläche neue Verbindungen in der Schaltung zu erzeugen, was die Klänge mitunter drastisch beeinflussen kann.

la priest polygene ii greener

Die Oberfläche ist grüner, als sie auf dem oberen Promo-Bild erscheint. (Foto: Hersteller)

LA Priest Polygene II kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung erfolgt ungefähr einen Monat nach Bestellung. Der Preis beträgt ca. 1.127,- Euro (umrechnungsbedingt).

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
LA Priest Polygene, polyphoner Analog-Synthesizer

LA Priest Polygene, polyphoner Analog-Synthesizer

20.12.2024 |13
Test: Buchla LEM218e Touch Activated Keyboard

Test: Buchla LEM218e Touch Activated Keyboard

15.07.2023 |7
Test: Random Source Serge TKB, Touch Activated Keyboard Sequencer

Test: Random Source Serge TKB, Touch Activated Keyboard Sequencer

04.02.2022 |21
Test: Teenage Engineering Modular 16, Touchkeyboard und Sequencer

Test: Teenage Engineering Modular 16, Touchkeyboard und Sequencer

19.02.2021 |10
Top News: Touchkeys Instruments TouchKeys, Tastatur-Sensoren

Top News: Touchkeys Instruments TouchKeys, Tastatur-Sensoren

09.12.2016 |5
Top News: Future Retro FR-512, Touchplate-Keyboard

Top News: Future Retro FR-512, Touchplate-Keyboard

11.10.2015 |4
Test: SOMA Lyra-4, Drone-Synthesizer

Test: SOMA Lyra-4, Drone-Synthesizer

12.03.2025 |3
Test: Soma Laboratory Lyra 8, Drone-Synthesizer

Test: Soma Laboratory Lyra 8, Drone-Synthesizer

24.06.2020 |32
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Wurlinskovitch

    Naja, was heißt die Oberfläche ist grüner als sie erscheint, ich denke es handelt sich um eine andere Oberfläche 😀

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @Wurlinskovitch Oder es liegt wie oftmals, an der Belichtung. Das eigene Licht im Studio ist in der Regel deutlich dunkler als die Objektbelichtung von (professionellen) Fotografen. Oder es ist wie du erwähntest tatsächlich eine andere Oberfläche und dies ist eine art Prototyp. Nun zum Gerät: Gefällt mir sehr! Auch die Möglichkeit, mit Berührungen andere Verbindungen zu erzeugen ist kurios, aber meiner Ansicht nach geil. 24 Polyphonie – klasse! Vielleicht fragen sich jetzt einige: wie kann man dauerhafte Verbindungen herstellen? Man hat ja nicht zehn Hände! Ganz easy: Geldstücke darauflegen! Fazit: Nicht verzagen – Filterpad fragen. 😅 Der Klang erinnert mich laut Video etwas zu sehr an Drone-Synthesizer aka Soma Lyra 4 + 8. Ist mir persönlich zu wenig komerziell für gehörfällige Melodie-Produktionen. Da muss ich zwangsläufig einen Test abwarten. Wenn hier keine fruchtig-saftigen Leads, Boxenzerstörer-Bässe, pfiffige Noises FX möglich sind – no way! Liegt natürlich nicht am Gerät, sondern rein an meiner Mukke. Den Preis finde ich tatsächlich normal im Verhältnis zu ähnlichen Produkten (Soma) oder Spezialisten wie Teenage Engineering etc.pp. Bei so einem „Full Metal Jacket-Synthi“ geht das in Ordnung und man muss zwangsläufig mit nem Taui rechnen – Spannendes Teil!

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X