Audio Player für die Bühne
Der Lab4Music Lineup6 ist ein neuer Standalone-Stem-Player für die Bühne. Er wurde speziell für den Live-Einsatz entwickelt und wird als idealer Begleiter für Musiker, DJs und Bühnenproduktionen beworben.
Lab4Music Lineup6
Der neue Lab4Music Lineup6 ist mit den Maßen 173 × 120 × 40 mm und einem Gewicht von ca. 700 g recht kompakt gehalten und kann so ohne großen Platzbedarf in ein bestehendes Live-Setup eingebunden werden.
Wer auf eine präzise Steuerung von Backing-Tracks angewiesen ist, könnte mit dem Lineup6 einen interessanten Partner finden, der bis zu sechs Mono-Spuren pro Song ausgeben kann. Entsprechend ist der Player mit sechs Klinkenausgängen ausgestattet.
Dazu gesellen sich ein Kopfhörerausgang, MIDI-Ein- und Ausgang, ein Line-In- sowie ein Pedalanschluss. Dank eines 64 GB großen Speichers können im Lab4Music Lineup6 umfangreiche Show-Bibliotheken problemlos verwaltet und in Playlists organisiert werden.
Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein farbige TFT-Touch-Display und einen Dreh-Enencoder, so dass Lautstärke, Mute-Status, Marker und MIDI-Events direkt während einer Performance gesteuert werden können. Dazu erlauben umfangreiche MIDI-Funktionen die nahtlose Integration in bestehende Show-Systeme.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- 6 separate MONO-Audioausgänge für individuelle Mischungen
- 64 GB interner Speicher für umfangreiche Backing-Track-Bibliotheken
- Intuitive Bedienung: TFT-Touchdisplay + Drehencoder
- MIDI-Funktionen inkl. Synchronisation externer Geräte
- Stereo-Line-Eingang & Kopfhörerausgang für Play-Along
- Audioformat: WAV, 48 kHz / 16 Bit
- Stromversorgung: USB Port 5 V, DC
- Lieferumfang: Lab4Music Lineup 6, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung
- Abmessungen: 173 × 120 × 40 mm
- Gewicht: ca. 700 g
- Farbe: Grün
Der Lineup6 wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf 499,- Euro. Weitere Informationen findet ihr auf der Lab4Music-Website.