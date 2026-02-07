ANZEIGE
ANZEIGE

Lab4Music Lineup6, Standalone Stem Player für die Bühne

Audio Player für die Bühne

7. Februar 2026
lab4music lineup6

Lab4Music Lineup6, Standalone Stem Player für die Bühne

Der Lab4Music Lineup6 ist ein neuer Standalone-Stem-Player für die Bühne. Er wurde speziell für den Live-Einsatz entwickelt und wird als idealer Begleiter für Musiker, DJs und Bühnenproduktionen beworben.

Lab4Music Lineup6

Der neue Lab4Music Lineup6 ist mit den Maßen 173 × 120 × 40 mm und einem Gewicht von ca. 700 g recht kompakt gehalten und kann so ohne großen Platzbedarf in ein bestehendes Live-Setup eingebunden werden.

ANZEIGE

lab4music lineup6

Wer auf eine präzise Steuerung von Backing-Tracks angewiesen ist, könnte mit dem Lineup6 einen interessanten Partner finden, der bis zu sechs Mono-Spuren pro Song ausgeben kann. Entsprechend ist der Player mit sechs Klinkenausgängen ausgestattet.

Dazu gesellen sich ein Kopfhörerausgang, MIDI-Ein- und Ausgang, ein Line-In- sowie ein Pedalanschluss. Dank eines 64 GB großen Speichers können im Lab4Music Lineup6 umfangreiche Show-Bibliotheken problemlos verwaltet und in Playlists organisiert werden.

lab4music lineup6

ANZEIGE

lab4music lineup6

Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein farbige TFT-Touch-Display und einen Dreh-Enencoder, so dass Lautstärke, Mute-Status, Marker und MIDI-Events direkt während einer Performance gesteuert werden können. Dazu erlauben umfangreiche MIDI-Funktionen die nahtlose Integration in bestehende Show-Systeme.

lab4music lineup6

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • 6 separate MONO-Audioausgänge für individuelle Mischungen
  • 64 GB interner Speicher für umfangreiche Backing-Track-Bibliotheken
  • Intuitive Bedienung: TFT-Touchdisplay + Drehencoder
  • MIDI-Funktionen inkl. Synchronisation externer Geräte
  • Stereo-Line-Eingang & Kopfhörerausgang für Play-Along
  • Audioformat: WAV, 48 kHz / 16 Bit
  • Stromversorgung: USB Port 5 V, DC
  • Lieferumfang: Lab4Music Lineup 6, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung
  • Abmessungen: 173 × 120 × 40 mm
  • Gewicht: ca. 700 g
  • Farbe: Grün

Der Lineup6 wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf 499,- Euro. Weitere Informationen findet ihr auf der Lab4Music-Website.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Tascam MP-800U DAB, Medienplayer mit Bluetooth-Option

Test: Tascam MP-800U DAB, Medienplayer mit Bluetooth-Option

16.01.2026 |4
NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

14.01.2026 |0
Novation Play, Free Plug-in für Launchkey MK4

Novation Play, Free Plug-in für Launchkey MK4

04.10.2025 |2
Interview: CoverSolutions, Bass-Playalongs

Interview: CoverSolutions, Bass-Playalongs

09.08.2025 |1
Test: Playtime Engineering Blipbox myTRACKS, Drummachine

Test: Playtime Engineering Blipbox myTRACKS, Drummachine

30.05.2025 |16
PlayFader, MIDI/CV-Performance-Sequencer

PlayFader, MIDI/CV-Performance-Sequencer

14.05.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X