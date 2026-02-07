Audio Player für die Bühne

Der Lab4Music Lineup6 ist ein neuer Standalone-Stem-Player für die Bühne. Er wurde speziell für den Live-Einsatz entwickelt und wird als idealer Begleiter für Musiker, DJs und Bühnenproduktionen beworben.

Lab4Music Lineup6

Der neue Lab4Music Lineup6 ist mit den Maßen 173 × 120 × 40 mm und einem Gewicht von ca. 700 g recht kompakt gehalten und kann so ohne großen Platzbedarf in ein bestehendes Live-Setup eingebunden werden.

Wer auf eine präzise Steuerung von Backing-Tracks angewiesen ist, könnte mit dem Lineup6 einen interessanten Partner finden, der bis zu sechs Mono-Spuren pro Song ausgeben kann. Entsprechend ist der Player mit sechs Klinkenausgängen ausgestattet.

Dazu gesellen sich ein Kopfhörerausgang, MIDI-Ein- und Ausgang, ein Line-In- sowie ein Pedalanschluss. Dank eines 64 GB großen Speichers können im Lab4Music Lineup6 umfangreiche Show-Bibliotheken problemlos verwaltet und in Playlists organisiert werden.

Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein farbige TFT-Touch-Display und einen Dreh-Enencoder, so dass Lautstärke, Mute-Status, Marker und MIDI-Events direkt während einer Performance gesteuert werden können. Dazu erlauben umfangreiche MIDI-Funktionen die nahtlose Integration in bestehende Show-Systeme.

Die wichtigsten Features im Überblick:

6 separate MONO-Audioausgänge für individuelle Mischungen

64 GB interner Speicher für umfangreiche Backing-Track-Bibliotheken

Intuitive Bedienung: TFT-Touchdisplay + Drehencoder

MIDI-Funktionen inkl. Synchronisation externer Geräte

Stereo-Line-Eingang & Kopfhörerausgang für Play-Along

Audioformat: WAV, 48 kHz / 16 Bit

Stromversorgung: USB Port 5 V, DC

Lieferumfang: Lab4Music Lineup 6, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung

Abmessungen: 173 × 120 × 40 mm

Gewicht: ca. 700 g

Farbe: Grün

Der Lineup6 wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf 499,- Euro. Weitere Informationen findet ihr auf der Lab4Music-Website.