Wavetables kommen jetzt aus dem Browser

Lambda Synthetics Wavetable Designer ist Browser-basiertes Tool zur Erzeugung von Wavetables. Der Entwickler hatte dabei natürlich die hauseigene Groovebox PolyPulse im Auge, aber natürlich können generierten Wavetables auch mit anderen Synthesizern und Plug-ins verwendet werden.

ANZEIGE

Lambda Synthetics Wavetable Designer

Die Software nutzt mehrere Generatoren, um neue Wavetables zu erzeugen, die dann mit Effekten modifiziert werden können. Als Quellen gibt es Sinewave FM, Resonant Sine, Merged Sine und Noise. Diese lassen sich mit Hard Clip, Soft Cclip, Bitcrush, Downsample und Ring Mod bearbeiten.

Für schnelle Ergebnisse reicht es aus, wenn der erste und letzte Wave-Abschnitt festgelegt werden. Alle Zyklen dazwischen werden automatisch generiert. Auch die weiteren Arbeitsschritte sind sehr einfach gehalten und geben einen unkomplizierten Zugang in die Erzeugung neuartiger Wavetables.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Wavetables werden in 2D und 3D dargestellt. Eine Preview-Funktion ermöglicht es, den Wavetable in unterschiedlichen Tonhöhen und mit einer Modulation der Wave-Position wiederzugeben, während der Wavetable editiert wird. Das Ergebnis wird wahlweise als .wav- oder .wt-Datei exportiert, wobei sich unterschiedliche Bit-Raten und Anzahl der Zyklen einstellen lassen.

Lambda Synthetics Wavetable Designer kann online getestet werden, wobei die Download-Funktion der generierten Wavetables deaktiviert ist. Für 15,- Euro kann eine dauerhafte Lizenz zum Aktiveren erworben werden.

Übrigens wird für PolyPulse in Kürze ein Major-Update veröffentlicht, mit dem Wavetables in der Groovebox dann genutzt werden können.