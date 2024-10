LANDR Composer Plug-in, KI-Kompositionstool

Composer: Komponieren und Arrangieren

Die aus dem Bereich des Online-Masterings kommende Firma LANDR hatte vor einiger Zeit das Unternehmen Orb gekauft. Dieses ist seit vielen Jahre für sein KI-Kompositionstool Orb Producer bekannt, das wir vor etlichen Jahren bereits zum ersten Mal testeten. Nach der Übernahme wurde der Orb Producer überarbeitet und kommt nun in Form des LANDR Composer Tools neu auf den Markt und zählt ab sofort zum stetig wachsenden Portfolio aus Online-Tools und DAW-Plug-ins des Herstellers.

LANDR Composer

LANDR Composer kann euch dank Künstlicher Intelligenz beim Komponieren und Arrangieren von Songs helfen, sei es bei einer kurzen kreativen Flaute oder beim kompletten Neustart eines Tracks. Das Tool kann dabei beispielsweise neue Akkordfolgen erstellen oder bestehende Harmonien durch das Hinzufügen optionaler Töne interessanter gestalten. Dazu ist es möglich, Melodien oder Bassläufe zur bestehenden Akkorden entwickeln zu lassen. Alles zusammen wird in einem MIDI-Tool veranschaulicht und zur Verfügung gestellt, so dass man jederzeit den vollen Zugriff darauf hat, alles per Drag’n’Drop in das DAW-Arrangement ziehen und individuell bearbeiten kann.

Die verwendeten Sounds können dabei entweder aus einem Software-Instrument oder aus dem integrierten Synthesizer des AI-Tools kommen.

Hier das Video dazu:

LANDR Composer ist ab sofort erhältlich und kostet 149,- Euro. Alternativ könnt ihr euch auf für eines der Abonnements von LANDR erscheinen, die zwischen 6,58 Euro monatlich und 12,79 Euro monatlich kosten. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST3, AU und AAX (alle 64 Bit) einsetzen.