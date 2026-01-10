ANZEIGE
LANDR kauft Reason Studios

10. Januar 2026
LANDR kauft Reason Studios

Das Unternehmen LANDR hat bekannt gegeben, dass man den DAW-Hersteller Reason Studios gekauft hat. Reason Studios, die früher unter dem Namen Propellerhead firmierten, hatten erst vor kurzem ihr ReCycle-Plug-in neu aufleben lassen. Damit revolutionierte die schwedische Firma in den 1990er Jahren das Arbeiten mit Samples, erlaubt es doch eine umfassende Manipulation von Loops, da man diese mit ReCycle in einzelne Slices zerlegen und individuell nutzen kann.

Durch die Übernahme von Reason Studios geht die in Montreal, Kanada beheimatete Software- und KI-Firma LANDR einen großen Schritt in Richtung Aufbau eines umfassenden Software-Portfolios, das nach und nach alle Bereiche des Software- und DAW-basierten Musikproduktionsprozesses umfassen soll.

Reason

Den Anfang machte LANDR mit einem lediglich online verfügbaren Mastering-Tool, das später auch offline in Form eines Plug-ins genutzt werden konnte. Später kamen weitere Kompositions-Tools, Plug-ins, Software-Klangerzeuger sowie ein STEM-Tool hinzu. Auch als Distributor hat sich LANDR mittlerweile positioniert. Nun also noch eine DAW.

landr composer plugin ki tool

LANDR kauft Reason Studios – was bedeutet das für Reason Studio Nutzer? Aktuell erst einmal gar nichts, aber mit Sicherheit werden die aktuellen LANDR-Tools nach und nach in der Reason DAW Einzug halten. Mastering, KI-Plug-ins, Kompositions-Tools – all diese wird man sicherlich über kurz oder lang in Reason wiederfinden.

Was die Übernahme von Reason Studios dagegen langfristig für die DAW bedeutet, ist aktuell noch nicht absehbar.

Alle Informationen und das offizielle Statement zur LANDR-Übernahme findet ihr hier.

