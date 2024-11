LANDR Stems, Stem Separation Plug-in

Stem Separation leicht gemacht

Vor knapp zwei Wochen hatte der für seine Online-Masterings bekannte Anbieter LANDR sein Composer Plug-in vorgestellt, das euch beim Komponieren von Melodien und kompletten Arrangements behilflich sein kann. Mit dem nun vorgestellten LANDR Stems Plug-in, das auf Basis der von AudioShake entwickelten Technologie arbeitet, bietet LANDR nun eine Lösung für all diejenigen, die fertig gemixte Songs und Tracks wieder in einzelne Bestandteile zerlegen möchten. Dies ist vor allem für Remixer, DJs & Co. interessant.

LANDR Stems

ANZEIGE

Das LANDR Stems Plug-in erlaubt die Aufteilung fertiger Mixe in die vier Bereiche Vocals, Drums, Bass und „other instruments“. Das Ganze funktioniert im Drag’n’Drop-Verfahren, d. h. ihr zieht den gewünschten Song in das Plug-in, extrahiert die Stems und könnt sie danach in Form von Einzelspuren nutzen. LANDR verspricht für das Separieren von Stems eine hohe Qualität auch bei Songs mit dichten Arrangements.

ANZEIGE

Als Systemvoraussetzung gibt LANDR macOS X 10.14 (oder neuer, einsetzbar auf Intel und Silicon Rechner) bzw. Windows 10. an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST3, AU und AAX einsetzen.

Ab sofort ist LANDR Stems Teil des LANDR Studio Abonnements. Dieses kostet ab 6,58 Euro monatlich und enthält diverse Plug-ins sowie die Möglichkeit Tracks bei LANDR zu mastern.

In unserem Artikel zum Thema Stem Separation findet ihr weitere passende Software-Lösungen zum Thema Stems.