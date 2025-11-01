Noise-Percussion ohne Strom

Landscape Moon ist die kleinere Version des Drum-Synthesizers Noon. Moon kann ebenso wie der große Noon ohne Stromversorgung betrieben werden, dass seine Schaltung von den eingehenden Gate- und Steuersignalen gespeist wird.

Landscape Moon – analoger Drum-Synthesizer

Die vier Kanäle von Moon erzeugen vorwiegend perkussive Sounds, die jedoch nicht definiert sind und eine weite Bandbreite an Klängen ermöglichen. Wenn die Kanäle von Moon kombiniert werden, beeinflussen sich gegenseitig. Die momentane Stromversorgung verstärkt die instabilen Eigenschaften der analogen Schaltungen. Die Sounds sind nicht mit den typischen Instrumenten wie Kick, Snare, Hihat etc. vergleichbar, sondern eher im experimentellen und noisigen Bereich angesiedelt.

Pro Kanal gibt es vier nicht näher benannte Control-Parameter und einen Abschwächer für das eingehende Gate-Signal. Jeder Kanal verfügt über eine Schaltung mit eigenen Eigenschaften.

Die Oberfläche von Moon ist etwas aufgeräumter als die von Noon und mit den Reglern scheint das Gerät auch etwas bessere bedienbar zu sein und zum Tweaken einzuladen. Neben den vier Gate-Eingängen sind zwei weitere CV-Eingänge zur Modulation von Parametern vorhanden.

Externes Audio lässt sich über zwei Eingänge in das Gerät einspeisen und die vier Kanäle haben jeweils einen individuellen Audioausgang.

Landscape Moon wird voraussichtlich im Laufe des Winters 2025/2026 verfügbar sein. Das Gerät kann ab sofort zum Preis von 390,- US-Dollar beim Hersteller vorbestellt werden. Die finale Version kann von dem gezeigten Prototyp noch etwas abweichen.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Landscape Noon nachlesen.