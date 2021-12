Landscape Noon, passiver Analog-Drumsynthesizer

Drums mit Fremdstrom

Landscape Noon ist ein analoger Drumsynthesizer. Der Clou an dem Gerät ist, dass es ohne Stromversorgung auskommt. Daher wird er mit dem Adjektiv „passive“ beworben.

Analog ohne Strom? Geht das überhaupt? Natürlich nicht, aber Noon bezieht die benötigte Spannung von einem externen Sequencers, der für den Betrieb von Noon also vorhanden sein muss. Dessen Gate- bzw. Trigger-Signale liefern temporär den Strom für die Schaltungen der Noon-Drums. Das hat jedoch auch zur Folge, dass die analoge Schaltung sehr instabil reagiert, was man als organisch und lebendig schönreden interpretieren kann. Die zahlreichen Audiobeispiele auf der Webseite des Entwicklers klingen auch dementsprechend nach Glitch, Noise und Chaos.

Das Panel ist absichtlich sehr einfach gehalten worden. Es gibt nur wenige Symbole anstelle einer Beschriftung. Offenbar soll man hier intuitiv arbeiten. Jeder der acht Kanäle hat eine eigene Schaltung, die nicht näher definiert zwischen Drum Voice und Synth Voice angesiedelt ist, und kann in der Gate Length eingestellt werden. Mit einer Mod-Taste kann der Sound und seine Reaktion auf das Gate-Signal verändert werden. Mit einer Link-Funktion lassen sich benachbarte Kanäle in einer Kette verbinden.

Neben den acht Gate-Eingängen sind zwei Even/Odd CV-Eingänge vorhanden, die die geraden und ungeraden Kanäle summiert ansteuern. Über Mute-Tasten können Kanäle davon ausgenommen werden. Zu jedem Kanal gibt es zwei Touch-Plates, deren Verhalten von den eingehenden Spannungen und Control Settings abhängt.

Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Ausgang sowie einen Volume-Regler zur Steuerung der Lautstärke am Main-Ausgang. Über einen Audio Input kann externes Audio eingespeist und dort mit Filter, Feedback, Distortion und VCA bearbeitet werden.

Landscape Noon verspricht zumindest ein recht ungewöhnlicher Drum-Synthesizer zu werden. Er soll ab Ende Januar vorbestellen sein. Zum Preis gibt es noch keine Angabe.