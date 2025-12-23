Last Minute Geschenke als Download

Kurz vor Weihnachten wird es oft knapp mit der Zeit für Geschenke, besonders wenn das Paket nicht mehr rechtzeitig ankommen würde. Umso besser, dass es Studio-Softwares gibt, die wegen dem schnellen Download direkt nach dem Kauf das optimale Last Minute Geschenke sind. Hier kommt deshalb eine kurze Übersicht der aktuellen Software-Deals von Thomann, die sich alle ideal als kurzfristige Weihnachtsgeschenke eignen.

Vorab sei auch auf die Deals von Spitfire Audio hingewiesen, die noch bis zum 1. Januar 2026 laufen. Alle Infos dazu gibt es in unserem Deals-Artikel.

Last Minute Geschenke: Audio- und Effektplugins

Sequencer, Arpeggiator und kreative Effekte

Sugar Bytes Thesys

Sugar Bytes Thesys ist ein MIDI-Step-Sequencer, der mehrere Sequenzebenen gleichzeitig verwaltet und dadurch weit über klassische Konzepte hinausgeht. Neben der Steuerung interner Software kann das Plugin auch externe Instrumente ansprechen und eignet sich damit sowohl für die Arbeit im Studio, als auch für komplexere Setups.



Sugar Bytes Effectrix 2

Das Plugin kombiniert unterschiedliche Audioeffekte mit einer sequenzierten Steuerung, die rhythmische Eingriffe direkt im Takt ermöglicht. Effekte lassen sich pro Step aktivieren und fein dosieren, wodurch sich sehr gezielte Bearbeitungen einzelner Signalabschnitte umsetzen lassen. Zusätzlich sorgen weitere Modulationsoptionen für mehr Bewegung im Sound.



Sugar Bytes Turnado

Sugar Bytes Turnado verfolgt einen eher performativen Ansatz und bündelt mehrere Effekte in einer übersichtlichen Oberfläche mit Makro-Reglern. Komplexe Effektkombinationen lassen sich so schnell und intuitiv steuern, ohne dass jede einzelne Komponente separat angepasst werden muss. Das Plugin ist darauf ausgelegt, den Sound spontan und musikalisch anzupassen.



Sugar Bytes Looperator

Diese Software setzt beim rhythmischen Aufbau von Audiomaterial an und zerlegt Loops in einzelne Abschnitte, die anschließend neu angeordnet und bearbeitet werden können. Im Vordergrund stehen dabei mehr kreative Eingriffe in Groove und Struktur, als klassische Effektbearbeitung. Dadurch eignet sich das Plugin besonders für eine eher experimentellere Bearbeitung von Loops.



Sugar Bytes WOW2

Sugar Bytes WOW2 ist ein Filter-Plugin, das eine große Auswahl an Filtertypen mit flexiblen Modulationsmöglichkeiten kombiniert. Neben klassischen Filterfahrten sind hier auch komplexere Verläufe umsetzbar, die stark in den Klang eingreifen können.



Mixing-Plugins

Flux Alchemist v3

Der Flux Alchemist v3 ist ein Dynamik-Prozessor, der sowohl als klassisches Werkzeug für einzelne Spuren, als auch für komplexere Aufgaben auf Gruppen oder der Summe eingesetzt werden kann. Die Möglichkeit, verschiedene Dynamikmodule pro Frequenzbereich zu kombinieren, erlaubt sehr gezielte Eingriffe und der Fokus liegt hier klar auf Kontrolle und Präzision.

D16 Group Devastor2

Die Software verbindet Verzerrung mit einer multibandfähigen Struktur, wodurch unterschiedliche Frequenzbereiche separat bearbeitet werden können. Das Plugin bietet deshalb mehr Flexibilität, als einfache Distortion-Effekte und lässt sich sowohl subtil, aber auch deutlich hörbar einsetzen. Hierbei spielen Filter und interne Signalführung eine zentrale Rolle.



D16 Group Decimort2

Das LoFi-Plugin orientiert sich klanglich an frühen digitalen Audiogeräten und setzt auf eine Reduktion von Auflösung und Abtastrate. Neben dem eigentlichen Bitcrushing tragen mehrere Optionen für Filter und Resampling zum Klang bei.



D16 Group Sigmund 2

D16 Group Sigmund 2 ist ein Delay-Plugin mit mehreren unabhängig arbeitenden Delays, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Jede dieser Delays verfügt über eigene Klangformungsoptionen, was den Einsatz über klassische Echo-Effekte hinaus erweitert. Das Plugin eignet sich deshalb auch für komplexere rhythmische Strukturen.



D16 Group SilverLine Collection

Die D16 Group SilverLine Collection fasst zehn Effekt-Plugins in einem Paket zusammen und deckt verschiedene Bereiche der Klangbearbeitung ab. Enthalten sind hier beispielsweise Tools für Verzerrung, Hall, Delay und Modulation, wobei der Fokus auf einer breiten Auswahl an spezialisierten Effekten für unterschiedliche Produktionsaufgaben liegt.



Last Minute Geschenke: Notationssoftware

Arobas Music Guitar Pro 8

Die Notationssoftware richtet sich zwar vor allem an Gitarristen und Bassisten, kann aber auch für allgemeine Noten- und Tabulaturdarstellung genutzt werden. Neben dem klassischen Notensatz stehen auch Funktionen zur Wiedergabe, zum Üben einzelner Passagen und zur Bearbeitung von Arrangements zur Verfügung. Die Software wird recht häufig für Songwriting und als Übehilfe eingesetzt.



Last Minute Geschenke: Virtuelle Instrumente und Sampler

Synthesizer und kreative Klangwerkzeuge

Sugar Bytes Cyclop

Sugar Bytes Cyclop ist ein monophoner Bass-Synthesizer, der digitale Klangerzeugung mit umfangreichen Modulationsmöglichkeiten verbindet. Zwei Oszillatoren, verschiedene Filtermodelle und eine interne Distortion-Sektion ermöglichen unterschiedlichste Bass-Sunds. Auch ein integrierten Sequencer und zusätzliche Effekte sind enthalten.



Sugar Bytes Obscurium

Das Plugin ist ein Synthesizer, der stark auf algorithmische Modulation setzt, statt auf klassische Bedienkonzepte. De Klänge entstehen hier vor allem durch automatisierte Parameterbewegungen, die über ein zentrales Modulationssystem gesteuert werden. Sugar Bytes Obscurium richtet sich vor allem an Musiker, die sich mit sich ständig verändernden Klangverläufen beschäftigen möchten.



Sugar Bytes Guitarist

Sugar Bytes Guitarist ist ein virtuelles Instrument zur Erzeugung von Gitarren-Patterns auf MIDI-Basis. Anstatt einzelne Noten einzugeben, lassen sich hier Akkorde und Spielweisen kombinieren, aus denen die Software dann rhythmische Begleitungen generiert. Die erzeugten MIDI-Daten können anschließend auch für andere Instrumente genutzt werden.



Sugar Bytes Egoist

Die Software kombiniert Sample-Wiedergabe mit Sequencing und Effektbearbeitung in einer kompakten Oberfläche, wobei hier das Arbeiten mit kurzen Samples im Mittelpunkt steht, die rhythmisch zerlegt und neu zusammengesetzt werden. Das Instrument ist insgesamt auf schnelles Arbeiten mit Loops und Pattern fokussiert.



Drum- und Bass-Emulationen

D16 Group Nepheton 2

D16 Group Nepheton 2 ist eine Software-Emulation der legendären Drum Machine Roland TR-808 und bildet deren Klangstruktur detailliert nach. Neben den einzelnen Drum-Stimmen stehen hier beispielsweise auch Funktionen zur Pattern-Programmierung zur Verfügung. Die Software wird häufig für elektronische Musikstile eingesetzt, die auf charakteristische Drum-Sounds setzen.



D16 Group Phoscyon 2

Das Plugin orientiert sich am bekannten monophonen Bass-Synthesizer Roland TB-303 und kombiniert dessen Klangcharakter mit modernen Software-Vorteilen. Neben der Klangerzeugung spielen hier Sequencer und Modulationsoptionen eine zentrale Rolle.



Bundles

D16 Group Classic Boxes Collection

Die D16 Group Classic Boxes Collection fasst mehrere Emulationen klassischer Drum Maschinen (Roland TR-808, TR-909, TR-606) und Bass-Synthesizer (Roland TB-303) in einem Paket zusammen, wobei jedes Instrument einzeln nutzbar ist und sich jeweils an einem spezifischen historischen Vorbild orientiert.



Sugar Bytes Sugar Bundle

