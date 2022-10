Lauten Audio Series Black Mikrofone: LA-120, LA-220, LA-320

Überarbeitete Mikrofone für alle Fälle

Die Lauten Audio Mikrofone stehen seit vielen Jahren für eine solide Qualität, sowohl hinsichtlich des Klangs als auch beim Blick auf die Verarbeitung. Nun hat das Unternehmen die neue „Series Black“ vorgestellt. Diese umfasst die Mikrofone LA-120, LA-220 und LA-320. Was ist neu, was ist besser?

Lauten Audio Mikrofone: LA-120, LA-220, LA-320

Allen dreien gemein ist die überarbeitete Optik, denn neben der Tatsache, dass die Mikrofone nun in Schwarz erstrahlen, wurden die Schriftzüge und das Logo neu gestaltet. Auch beim Material hat man Hand angelegt, so dass die Mikrofonkörbe der drei Mikrofone ab sofort aus Nickel bestehen. Beim Lieferumfang hat man ebenfalls nachgelegt, so dass LA-220 und LA-320 ein neues Shockmount-System spendiert bekommen haben.

Hier das offizielle Video zur Lauten Audio Series Black:

Lauten Audio LA-120 V2

Das LA-120 ist ein übertragerloses Kondensatormikrofon, das mit austauschbaren Kapseln für Niere- und Kugel-Charakteristik aufwartet. Den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 20 Hz bis 20 kHz an, der Dynamikbereich liegt bei 120 dB, das Eigenrauschen bei <15 dB(A).

Der Preis für ein Pärchen LA-120 V2 liegt bei 599,- Euro.

Lauten Audio LA-220 V2

Das LA-220 V2 bietet zwar „nur“ eine Kapsel, dafür lässt sich der Sound des Mikrofons per „Knopfdruck“ umschalten. Darf oder soll es heute eher etwas wärmer sein oder modern und klar? Durch Aktivierung des Hochpassfilters bei 120 Hz und gleichzeitigem Tiefpassfilter bei 12 kHz ändert sich der Sound des Mikrofons, so dass man hierdurch einen unterschiedlichen Klang erzeugen kann.

Die weiteren technischen Daten des LA-220 V2:

Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

Dynamikbereich: 120 dB minimum

Impedanz: <200 Ohm

max. SPL: 0,5% THD@1000Hz: 130 dB

Eigenrauschen: < 15 dB(A)

Empfindlichkeit: 16 mV/Pa -40 dB (0 dB=1 V/Pa 1 kHz)

Das Lauten Audio LA-220 V2 bekommt ihr zum Preis von 415,- Euro.

Lauten Audio LA-320 V2

Ebenfalls auf Nierencharakteristik setzt Lauten Audio beim LA-320 V2. Diese ist als Großmembran-Röhrenmikrofon konzipiert und bietet ebenfalls die beim LA-220 erwähnten Schalter für Hoch-/Tiefpassfilter.

Das Lauten Audio LA-320 V2 gibt es zum Preis von 835,- Euro.