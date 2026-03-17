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LD Systems ANNY 12, Akku-Lautsprecher

Die mobile PA wird erwachsen

17. März 2026
LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

Mit der ANNY 12 hat LD Systems das größte Modell seiner mobile Lautsprecherserie vorgestellt. Zielgruppe sind in erster Linie Anwender, die unterwegs sowohl mehr Lautstärke als auch mehr Leistungsreserven brauchen. Damit eignet sich die LD Systems ANNY 12 optimal für mobile Musiker, Moderatoren, kleinere Events und alle, die eine flexible Beschallungslösung ohne festen Stromanschluss benötigen.

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LD Systems ANNY 12
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LD Systems ANNY 12 mit Mixer und Bluetooth

Die LD Systems ANNY 12 ist als akkubetriebenes 2-Wege-System ausgeführt und kombiniert einen 12-Zoll-Tieftöner mit einem Hochtontreiber. Zur Ausstattung gehört ein integrierter Mixer, über den sich verschiedene Signalquellen direkt anschließen und steuern lassen. Auf der Eingangsseite stehen neben zwei Multipin-Anschlüssen für Mikrofon- und Line-Signale ein kleiner Klinken- und ein Cinch-Anschluss zur Verfügung. Außerdem verfügt der Lautsprecher über ein integriertes Bluetooth.

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Der Mixer der LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

Der Mixer und die Anschlüsse der LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

Zwei kompatible Systeme lassen sich bei Bedarf kabellos als Stereo-Paar nutzen. Hinzu kommt eine Ducking-Funktion, bei der das Musiksignal automatisch abgesenkt wird, sobald gesprochen wird.

Akku-Betrieb und Funkoptionen der LD Systems ANNY 12

Ein zentrales Merkmal der LD Systems ANNY 12 ist der netzunabhängige Betrieb per Akku, wodurch das System vor allem für Außenveranstaltungen, Straßenmusiker oder wechselnde Einsatzorte interessant ist. Für längere Einsätze ist außerdem ein passender Ersatzakku erhältlich.

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LD Systems ANNY 12 Battery Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
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Wechselbare Akkus der LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

Wechselbare Akkus der LD Systems ANNY 12 (Quelle: LD Systems)

Auch beim Zubehör hat LD Systems an den mobilen Einsatz gedacht, denn mit der Schutzhülle ANNY 12 PC steht ein speziell auf das Modell abgestimmtes Cover zur Verfügung, das das Gehäuse beim Transport und im täglichen Einsatz schützen soll.

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LD Systems ANNY 12 PC
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Außerdem lässt sich die LD Systems ANNY 12 mit passenden Funklösungen erweitern, wie man es schon von den kleineren Modellen der Serie kennt. Dazu gehört unter anderem ein Set mit Bodypack und Headset-Mikrofon. Gerade für Moderation, Präsentationen oder Anwendungen mit viel Bewegung ist das eine praktische Ergänzung. Auch ein optionales Funkmikrofon kann in das System integriert werden. Mikrofon und Bodypack lassen sich im Lautsprecher verstauen.

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Funkmikro und Bodypack können im Lautsprecher verstaut werden. (Quelle: LD Systems)

Funkmikro und Bodypack können im Lautsprecher verstaut werden (Quelle: LD Systems)

Der Lautsprecher kann bereits bestellt werden. Das reguläre Modell kostet aktuell 1.149,- Euro, beide Funk-Ausführungen mit beiliegendem Headset und Bodypack kosten jeweils 1.229,- Euro. Mehr Informationen sind auf der Website des Herstellers zu finden.

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Preis

  • 1.149,- Euro
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Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

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