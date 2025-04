Mobiles PA-System mit Profi-Features: Lohnt sich das MAUI 11 G3 MIX?

Das moderne LD Systems MAUI G3 11 MIX Soundsystem verfügt über ein Digitalmischpult und eine App-Steuerung. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Der Säulenlautsprecher wurde bereits vor über einem Jahr angekündigt und ist nach langer Wartezeit jetzt endlich im Handel erhältlich. Wir haben ihn uns genauer angeschaut.

Kurz & knapp Klang & Leistung: Kraftvoller, klarer Sound mit Cardioid-Technologie und hoher Pegelreserve.

Kraftvoller, klarer Sound mit Cardioid-Technologie und hoher Pegelreserve. Digitalmixer: Integrierter 6-Kanal-Mixer mit Easy/Expert-Modus und professionellen Effekten.

Integrierter 6-Kanal-Mixer mit Easy/Expert-Modus und professionellen Effekten. App-Steuerung: Intuitive Fernbedienung per App für iOS und Android – ideal für Bühne & Technik.

Intuitive Fernbedienung per App für iOS und Android – ideal für Bühne & Technik. Erweiterbarkeit: Subwoofer- und Stereo-Erweiterung, inklusive Cardioid-Bassbetrieb.

Subwoofer- und Stereo-Erweiterung, inklusive Cardioid-Bassbetrieb. Preis-Leistung: Vielseitiges Profi-System zum fairen Preis – auch für Einsteiger empfehlenswert.

LD Systems Maui 11 G3 Mix Säulenlautsprecher

Bewährtes Konzept, neue Features

Das beliebte Säulensystem LD Systems MAUI 11 G3 des deutschen Herstellers Adam Hall hat ein umfassendes Upgrade erfahren. Mit der neuen LD Systems MAUI 11 G3 MIX Version präsentiert der Hersteller eine echte Weiterentwicklung, die nicht nur klanglich, sondern auch in puncto Funktionalität und Bedienkomfort neue Maßstäbe setzt.

6-Kanal-Digitalmixer mit vollständiger EQ- und Dynamics-Ausstattung

Bluetooth

drei externe Ausgänge (Mon 1 / Mon 2 / System)

App-Steuerung

passive Cardioid-Säulentechnologie – auch im Mittenbereich

erweiterbare Basssektion (ebenfalls in Cardioid-Anordnung nutzbar)

zwei Systeme lassen sich koppeln und gemeinsam steuern – bei dann doppelter Kanalanzahl

Diese Innovationen machen das LD Systems MAUI 11 G3 MIX zu einem Favoriten bei Musikern, Verleihern und DJs, die ein vielseitiges, leistungsstarkes und benutzerfreundliches PA-System suchen. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Neuerungen und Leistungsmerkmale dieses kompakten Soundsystems.

Das LD Systems MAUI 11 G3 MIX Säulensystem behält die bewährte Grundkonfiguration bei: Zwei 8”-Subwoofer im Basischassis, sechs 3,5”-Fullrange-Treiber mit Phase-Plugs sowie zwei 1”-Hochtöner in der zweiteiligen Säule sorgen für eine homogene Abstrahlung – mit engen 30° in der Vertikalen und publikumsfreundlichen 120° in der Horizontalen.

Zurzeit wohl einzigartig: Die Säule selbst arbeitet in Cardioid-Bauweise und unterdrückt so störenden rückwärtigen Schall. Mit einer Spitzenleistung von 1460 W und einem maximalen Schalldruck von 125 dB SPL ist das System ebenso leistungsstark wie die reguläre MAUI 11 G3-Version.

Die Verarbeitung liegt auf höchstem Niveau: Die aus Stranggussaluminium gefertigten Säulenteile sitzen stabil im Subwoofer und unterstreichen den professionellen Anspruch des Systems.

Die umfangreichen Schutzschaltungen machen das System äußerst betriebssicher – und selbst im Grenzlastbereich klingt die MAUI 11 G3 MIX dank hervorragender Limiter noch wie aus einem Guss. Die Neuerungen stecken im Detail und machen die LD Systems MAUI 11 G3 MIX Säule zu einem noch vielseitigeren Werkzeug für Musiker, DJs und Veranstaltungstechniker.

Integrierter Digitalmixer: Flexibilität pur

Eine der herausragenden Neuerungen der LD Systems MAUI 11 G3 MIX ist der integrierte 6-Kanal-Digitalmixer. Dieser bietet Mic/Hi-Z/Line-Eingänge und ermöglicht den direkten Anschluss von Mikrofonen, Gitarren, Bässen, Keyboards und anderen Zuspielern. Erstmals steht auch 48 V Phantomspeisung für das bevorzugte Kondensatormikrofon zur Verfügung.

Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein LC-Display und drei Push-Turn-Regler. Illuminierte Statusanzeigen sowie beleuchtete Drehkränze sorgen jederzeit für optimale Übersicht und ermöglichen auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine präzise Kontrolle.

Der integrierte Mixer passt sich flexibel den Bedürfnissen der Anwender an – dank wählbarem „Easy“- und „Expert“-Modus. Im „Easy“-Modus stehen benutzerfreundliche 3-Band-EQs zur Verfügung, ideal für schnellen Zugriff und einfache Anpassungen. Der „Expert“-Modus hingegen bietet eine umfassendere Kontrolle mit vollparametrischem 5-Band-EQ sowie einem sechsstufig schaltbaren Hochpassfilter für präzise Klangformung.

Abgerundet wird das Paket durch eine leistungsstarke Effektsektion, die Reverb, Delay und umfassende Dynamikbearbeitung umfasst – perfekt für Live-Performances und professionelle Anwendungen.

Alle Einstellungen lassen sich individuell benennen und für spätere Einsätze abspeichern – ein praktisches Feature, das insbesondere bei wiederkehrenden Setups oder schnellen Wechseln im Live-Betrieb enorme Vorteile bietet.

App-Steuerung: Volle Kontrolle in der Hosentasche

Mit der kostenlosen MAUI G3 MIX App für iOS und Android erhalten Anwender die volle Kontrolle über alle Mixer- und Effekteinstellungen – bequem und kabellos vom Smartphone oder Tablet aus. Die App bietet ebenfalls einen „Easy“- und einen „Expert“-Modus: Während der „Easy“-Modus schnellen Zugriff auf grundlegende Funktionen erlaubt, eröffnet der „Expert“-Modus erweiterte Möglichkeiten zur feinjustierten Steuerung sämtlicher Parameter.

Diese Fernsteuerungsoption ist besonders praktisch für Musiker, die während eines Auftritts spontan Anpassungen vornehmen müssen, sowie für Veranstaltungstechniker, die das System aus verschiedenen Positionen im Raum heraus optimieren möchten.

Voraussetzung ist jedoch ein aktuelles Android- oder iOS-Betriebssystem – auf älteren Geräten, wie etwa einem fünf Jahre alten Huawei-Smartphone, ließ sich die App im Test nicht mehr installieren.

Für die Einarbeitung empfiehlt es sich, etwa eine Stunde einzuplanen. Wer die Bedienung vorab trainiert, kann im Live-Betrieb später schnell und zielsicher reagieren, wenn kurzfristige Änderungen an Klang oder Routing erforderlich sind.

Stereo-Setup und erweiterte Konfigurationen

Eine besonders praktische Neuerung ist die Möglichkeit, zwei LD Systems MAUI 11 G3 MIX Systeme über SysLink® mittels Ethernet-Kabel zu einem Stereo-Setup zu verbinden. Diese Lösung vereinfacht nicht nur das Routing, sondern ermöglicht auch eine zentrale Steuerung beider Systeme über die App – ideal für größere Setups mit erweitertem Kanalbedarf.

Dabei verdoppelt sich die Anzahl der verfügbaren Analogeingänge auf 12 Kanäle. Dank der integrierten REMOTE-Funktion lassen sich alle Kanäle zentral von einem der beiden Systeme aus steuern. Das ist besonders praktisch bei größeren Veranstaltungen oder in Setups, bei denen – wie bei den meisten professionellen Events – ohnehin ein Stereo-Betrieb vorgesehen ist.

Innovative Schallführung

Die passive Cardioid-Säule des LD Systems MAUI 11 G3 MIX stellt eine bemerkenswerte – und in dieser Leistungsklasse bislang einzigartige – Innovation dar. Sie sorgt für eine gezielte, rückwärtig gedämpfte Abstrahlung in den Tiefmitten und Mitten und reduziert so effektiv den Schallanteil hinter der Säule, etwa auf der Bühne.

Diese Technologie ermöglicht eine Rückwärtsdämpfung von bis zu 18 dB, was zu einem sauberen, kontrollierten Bühnensound führt. Für Musiker bedeutet das weniger Rückkopplungen und eine klarere Monitorwiedergabe, während das Publikum von einem präziseren, definierteren Klangbild im Raum profitiert.

Erweiterbare Bassleistung

Für Anwendungen, die eine noch kraftvollere Tieftonwiedergabe erfordern, lässt sich das System um einen zweiten LD Systems MAUI 11 G3 Subwoofer erweitern. Dies steigert nicht nur die Bassleistung, sondern ermöglicht auch ein Cardioid-Subwoofer-Setup.

Durch einfaches Umdrehen des zweiten Subwoofers und das Aktivieren des Cardioid-Presets kann eine gerichtete Bassabstrahlung realisiert werden – ein klarer Vorteil in akustisch herausfordernden Räumen oder bei schallkritischen Bühnenaufbauten. Diese Flexibilität macht das System besonders attraktiv für DJs und Live-Bands, die regelmäßig in unterschiedlichsten Locations mit variierenden akustischen Bedingungen arbeiten.

Wichtig dabei: Im Cardioid-Betrieb müssen beide Subwoofer denselben Pegel aufweisen, um eine effektive Richtwirkung zu erzielen.

Praxistest und Messungen

Anschalten und Hören – das ist für mich stets der erste Schritt, um festzustellen, ob das System eigene Störgeräusche produziert. Doch wie schon bei anderen Lautsprechern von LD Systems, die ich in letzter Zeit im Test hatte, zeigt sich auch hier: Alles bestens. Kein Brummen, kein Rauschen – das System arbeitet absolut sauber.

Die Einarbeitung in die App sowie die grundlegenden Bedienroutinen erfolgten parallel zu ersten Soundtests: Mikrofon angeschlossen, EQ, Gate und Kompressor ausprobiert, den Hall bewertet, unterschiedliche Zuspieler getestet. Dabei habe ich gezielt darauf geachtet, ob sich Schwächen oder charakteristische Eigenheiten im Klangbild zeigen.

Auch hier kann ich sagen: Alles zu meiner Zufriedenheit. Die Bedienung ist logisch aufgebaut, die Effekte klingen hochwertig, und das System reagiert schnell und zuverlässig auf alle Eingaben.

Im Freifeld-Test konnte das LD Systems MAUI 11 G3 MIX seine Stärken eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Klang wirkte kraftvoll, dabei gleichzeitig klar und ausgewogen über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Besonders beeindruckend war die Pegelstärke, die das System trotz seiner kompakten Bauweise erreicht – umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass hier lediglich zwei 8”-Basslautsprecher für den Tieftonbereich verantwortlich sind.

Messungen bestätigten den subjektiven Eindruck: Das System liefert eine ausgewogene Frequenzwiedergabe von etwa 40 Hz bis 20 kHz – ideal sowohl für Sprachverständlichkeit als auch für druckvolle Musikbeschallung.

Ein weiteres Plus ist die Variabilität in der Bassanpassung: Der Subwoofer lässt sich im Pegel separat über einen Bereich von bis zu 30 dB einstellen. Das ermöglicht es, den Bass in jeder Location optimal abzustimmen – sei es zur dröhnfreien Wiedergabe in schwierigen Räumen oder um im Clubbetrieb spontan eine Extraportion Bass aufzulegen. In Kombination mit den eingebauten EQs eröffnet das System hier einen großen klanglichen Gestaltungsspielraum.

Erstaunlich ist, wie effektiv die Cardioid-Technologie in der Praxis funktioniert: Im Test zeigte sich eine signifikante Reduzierung des rückwärtigen Schalldrucks im gesamten Mittenbereich hinter der Säule. Das Ergebnis: nahezu völlige Stille hinter dem System – ein klarer Beleg für die hohe Wirksamkeit in Bezug auf Feedback-Unterdrückung und einen sauberen Bühnensound.

Die Erweiterung um einen zweiten Subwoofer brachte nicht nur eine spürbare Steigerung der Bassleistung, sondern veränderte auch den gesamten Klangeindruck: Das System klingt insgesamt deutlich mächtiger und voller. Und selbstverständlich funktioniert auch im Bassbereich der Cardioid-Modus überzeugend und präzise, wie im Test eindrucksvoll bestätigt werden konnte.

Vielseitigkeit für verschiedene Anwendergruppen

Das LD Systems MAUI 11 G3 MIX erweist sich als ein äußerst flexibles und praxisorientiertes Beschallungssystem, das den Anforderungen verschiedenster Anwendergruppen gerecht wird:

Musiker und Singer-Songwriter profitieren von dem integrierten Digitalmischpult mit allen nötigen Effekten, was den Aufbau eines hochwertigen, kompakt gehaltenen und einfach zu bedienenden Soundsystems erheblich erleichtert. Besonders praktisch: Die zwei zusätzlichen Monitorausgänge, die sich für separate Bodenmonitore oder In-Ear-Systeme nutzen lassen. Reicht die Kanalzahl nicht aus, kann problemlos ein externes Mischpult vorgeschaltet werden – oder man entscheidet sich direkt für die kostengünstigere LD Systems MAUI 11 G3 ohne integrierten Mixer.

DJs profitieren vor allem von der druckvollen Basswiedergabe, der Bluetooth-Konnektivität und der Möglichkeit zur Systemerweiterung für größere Events – sei es durch zusätzliche Subwoofer oder ein zweites System im Stereo-Verbund.

Für PA-Dienstleister und Veranstaltungstechniker bietet das System viele Vorteile: Robuste Verarbeitung, modulares Konzept, geringes Transportvolumen sowie der integrierte 6-Kanal-Mixer mit Remote-App-Steuerung sparen Zeit beim Aufbau und minimieren Verkabelungsaufwand. Dank des eingebauten Delays von bis zu 100 ms kann die LD Systems MAUI 11 G3 MIX auch als Delayline in größeren Setups eingesetzt werden. Und das elegante Design dürfte auch bei Kunden auf den ersten Blick überzeugen.

Veranstaltungsräume mittlerer Größe finden im MAUI 11 G3 MIX eine leistungsfähige All-in-One-Lösung, die sich je nach Bedarf problemlos um ein externes Mischpult erweitern lässt.

Alternativen und Erweiterungen

Wer ohne integrierten Mixer und App-Anbindung arbeiten möchte – also Wert auf das erweiterbare MAUI 11 G3 ohne “MIX” legt – spart rund 450,- Euro, erhält aber dennoch eine leistungsfähige PA mit der bewährten Cardioid-Rückwärtsdämpfung.

Subwoofer-Erweiterung für MAUI 11 G3

Wenn noch mehr Leistung gefragt ist, bietet sich die LD Systems MAUI 28 G3 als nächster Schritt in der MAUI-Hierarchie an. Hier kommt ein 12”-Subwoofer zum Einsatz – unterstützt von 12 Mitteltönern und zwei Hochtönern. Mit einer Gesamtleistung von rund 2000 W ist das System deutlich kräftiger aufgestellt. Auch hier arbeitet die Säule in Cardioid-Technik und lässt sich im Bassbereich erweitern.

Die MAUI 28 G3 gibt es ebenfalls in der erweiterten „MIX“-Version mit integriertem Digitalmixer und App-Steuerung.

Subwoofer-Erweiterung für MAUI 28 G3

Zubehör

Für den sicheren Transport und den Werterhalt der LD Systems MAUI 11 G3 MIX bietet der Hersteller das passende Zubehör an – funktional, durchdacht und auf den mobilen Einsatz zugeschnitten: