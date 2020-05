Leak: Akai MPC Live II – Groove-Sampler wird erneuert

Präsentationsvideo zu früh veröffentlicht

Die durchgerutschten Blau-Schemata einer Akai MPC Live II, die vor einiger Zeit bei reddit auftauchten, waren uns nicht beweiskräftig genug. Doch jetzt ist ein Präsentationsvideo zu früh veröffentlicht worden, das den erneuerten Groove-Sampler ausführlich vorstellt.

Mit der MPC Live kehrte Akai nach den etwas glücklosen Computer-gestützten Varianten zu den Standalone-Maschinen zurück, doch das Konzept hatte noch etwas „Luft nach oben“. Mit der neuen Version wird der kompakte Groove-Sampler tatsächlich noch autarker und auch „kontaktfreudiger“.

Die auffälligste Neuerung sind die integrierten und separat abschaltbaren Stereo-Lautsprecher, die durch ein frontseitiges Gitterpanel abgedeckt sind. So kann man mit dem per interner Batterie (Laufzeit über 6 Stunden) betreibbaren Sampler sogar ohne Kopfhörer arbeiten. Außerdem sind zur Kommunikation mit anderen Geräten WiFi und Bluetooth vorhanden.

Auch bei den Anschlüssen sind einige hinzugekommen. Neben Master-Out, vier Einzelausgängen und Phones-Buchse gibt es Stereo Line-In und Phono-In mit Erdungsschraube. Zwei MIDI-Eingänge und zwei MIDI-Ausgänge, zwei USB-Ports und einen USB-Host Anschluss sowie acht CV/Gate-Anschlüsse, die leider als vier unübliche Ministereoklinken ausgeführt sind, zur Ansteuerung analoger Geräte sorgen für die Anbindung an anderes Equipment. Außerdem gibt es einen Ethernet-Port, der zum Beispiel für Ableton Link genutzt werden kann. Der Regler für das Master-Volume ist auf die Oberseite gewandert, wo er nicht nur besser zu erreichen ist, sondern auf der Rückseite auch Platz für den Speaker-on/off-Schalter und eine 6,3 mm Buchse für Kopfhörer gemacht hat.

Zur Speicherung der Samples und Daten ist ein SD-Card-Port vorhanden und es kann eine SATA-Festplatte eingesetzt werden.

Es wird die gleiche Firmware wie in der MPC X und MPC One verwendet, so dass die Live II wohl gleich mit dem neuen Update 2.8, über das wir schon berichtet hatten, ausgeliefert werden dürfte. Somit ist das gesamte Handling, die Editierung der Samples, die Bedienung des Sequencers, die Ausstattung und Bearbeitung mit Effekten identisch mit den aneren Modellen der aktuellen MPC-Reihe.

Angaben zu Preis und Lieferbarkeit wird es sicherlich in den nächsten Tagen bei der offiziellen Vorstellung durch Akai geben.