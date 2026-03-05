ANZEIGE
Leak: Akai MPC Sample, Sampling-Groovebox

Eine moderne MPC-60

5. März 2026
Akai MPC Sample leak am

Bildquelle: YouTube-Video Son Wu

Eine neue MPC – ein neuer Leak. Wie schon bei allen Vorgängern wird auch die Akai MPC Sample durch einen Leak (?) noch vor der offiziellen Vorstellung lanciert. Das neue Modell der MPC-Reihe ist kompakt, günstig und lehnt sich laut Akais Begleittext an die legendären Maschinen MPC60 und MPC3000 an.

Akai MPC Sample – im Look der MPC-60 II

Der Leak erfolgt über eine Ebay-Auktion des Online-Händlers Alto Music, die jedoch schon wieder offline genommen wurde. Natürlich verbreitete sich die Info schnell und wurde auf diversen Kanälen geteilt.

Nach dem Flaggschiff MPC XL (Übrigens: unser Testbericht erscheint morgen!) rundet Akai nun die Serie nach unten ab. Die MPC Sample fokussiert sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe, ohne sich mit den umfangreichen Features einer MPC Live III zu „belasten“.

Das Gehäuse mit dem fest angeschrägten Kopfteil erinnert stark an die MPC60 II. Das farbige Display ist deutlich kleiner als bei den anderen aktuellen MPCs, kann aber offensichtlich grafische Darstellungen der Samples und den Edit-Funktionen zeigen.

Akai MPC Sample display

Bildquelle: YouTube-Video Son Wu

Das Gerät ist mit einem internen Akku, einem Lautsprecher und integriertem Mikrofon ausgestattet, sodass es für den mobilen Einsatz geeignet scheint. Zum Einspielen sind 16 Pads in 4×4-Anordnung vorhanden, wobei es sich nicht um die neueren MPCe-Pads handelt.
Anstelle von Q-Link-Regler gibt es drei K-Regler, die offenbar mit dem Display korrespondieren. Außerdem sind ein Dial und ein Fader vorhanden.

Über dedizierte Tasten werden Funktionen wie Loop, Chop, Reverse sowie 16 Levels und Mute direkt angewählt. Aber auch Pad FX, Knob FX und Flex Beat, was hier offenbar fest installiert ist, verfügen über eigne Tasten.
Weitere Funktionen werden via Shift-Funktion und die 16 Pads aufgerufen. Insgesamt wurde die Menüstruktur wohl recht flach gehalten, was dem Workflow entgegenkommen sollte.

Akai MPC Sample leak rear

Bildquelle: YouTube-Video Son Wu

Als Speichermedium dient eine interne microSD-Karte. Samples können via USB-C transferiert oder über den Audioeingang bzw. das Mikro aufgenommen werden. An Anschlüssen gibt es Audio-I/O in Stereo, MIDI-I/O und Sync-Out als TRS 3,5 mm-Buchsen, sowie einen Kopfhörerausgang.

Als Preis wurden 399,- US-Dollar für die Akai MPC Sample aufgerufen, sofern man dem Leak trauen darf. Die offizielle Vorstellung dürfte nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Links

  1. Profilbild
    Ashatur AHU

    Die ist ja süß.
    Wenn man mit ihr auch noch so schön extern sequencieren kann, dann könnte dies meine erste MPC werden.
    Das einzige was mich etwas aufstoßen lässt sind dieser Speaker.
    Wozu haben die meisten dieser modernen Geräte so kleine Lautsprecher??
    Die braucht doch kein Mensch.
    Lieber ein zweites Ausgangspaar oder richtige Midiports.

  2. Profilbild
    Numitron AHU

    schaut gut aus!
    Back to the roots..
    hab mich schon lange gewundert, ob nicht wieder eine nur mit Samples kommt.

    • Profilbild
      chris.aitch

      @Numitron Ich finde das Konzept auch super!

      Ich habe eine MPC Live die grundsätzlich toll ist. Aber ich überlege schon länger
      ob ich sie nicht verkaufen soll, da ich bei weitem weniger Funktionen benötige.
      Ausserdem ist die Touchfunktion weder angenehm in der Bedienung noch besonders präzise.

      Im Allgemeinen nütze ich Hardwaretools am liebsten, wenn ich mich nicht mit
      ewigem Menudiviving auseinandersetzen muss. Elektron funktioniert spannenderweise bei mir aber sehr gut!

      Bin gespannt auf den ersten Testbericht dieses schnuckligen Teils! 🙂

      • Profilbild
        luap

        @chris.aitch Hi grüss dich.. Versuch mal ein Styluspen für die MPC.. Das funktioniert mega gut und wird dich überraschen…

  3. Profilbild
    Markus Schroeder RED

    Sehr süß! Wenn dann noch genügend Speicher drin ist und das Gerät _auch_ als Audiointerface benutzt und vom Rechner aus gesteuert werden kann, wäre alles abgedeckt.

    Finde das Teil aber jetzt schon besser als die K.O.-Dinger von TE.

  4. Profilbild
    Kazimoto AHU

    Oh Mann, es wird wirklich noch schlimmer. Optisch sieht die Verarbeitung schon grausam aus. Waas letze prais?

    • Profilbild
      chris.aitch

      @Kazimoto HAHA! 😂
      Mir wäre beim Anblick der RGB Leds unter den Pads in Kombination mit den anderen Farben fast der Kakao meiner Erstkommunion hoch gekommen…

      Aber vielleicht gibt es eine Funktion diese Farben zu ändern.
      Das Gehäuse und die Regler wirken am Bild wirklich nicht übermäßig wertig…

    • Profilbild
      Roy Fatty

      @Kazimoto Ich dachte zuerst, es wäre ein Schlüsselanhänger aus Gummi, wie man sie manchmal bei Etsy kaufen kann. Der Fader und das Jog Wheel sehen einfach zu billig aus, um wahr zu sein…

  5. Profilbild
    luap

    Wozu braucht es sowas überhaupt?
    Preislich wie eine gebrauchte MPC One… (bessere Wahl)
    Aber dann kommt wie oben schon erwähnt das Touch Display nicht gut an… (Benutzt ein Styluspen, das klappt super gut und macht viel mehr Spass)

    Zu dem Gerät selbst…
    Ich skippe das Teil
    sry

    6. Mehr anzeigen
