Leak: Akai MPC Sample, Sampling-Groovebox

Eine moderne MPC-60

Eine neue MPC – ein neuer Leak. Wie schon bei allen Vorgängern wird auch die Akai MPC Sample durch einen Leak (?) noch vor der offiziellen Vorstellung lanciert. Das neue Modell der MPC-Reihe ist kompakt, günstig und lehnt sich laut Akais Begleittext an die legendären Maschinen MPC60 und MPC3000 an.

Akai MPC Sample – im Look der MPC-60 II

Der Leak erfolgt über eine Ebay-Auktion des Online-Händlers Alto Music, die jedoch schon wieder offline genommen wurde. Natürlich verbreitete sich die Info schnell und wurde auf diversen Kanälen geteilt.

Nach dem Flaggschiff MPC XL (Übrigens: unser Testbericht erscheint morgen!) rundet Akai nun die Serie nach unten ab. Die MPC Sample fokussiert sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe, ohne sich mit den umfangreichen Features einer MPC Live III zu „belasten“.

Das Gehäuse mit dem fest angeschrägten Kopfteil erinnert stark an die MPC60 II. Das farbige Display ist deutlich kleiner als bei den anderen aktuellen MPCs, kann aber offensichtlich grafische Darstellungen der Samples und den Edit-Funktionen zeigen.

Das Gerät ist mit einem internen Akku, einem Lautsprecher und integriertem Mikrofon ausgestattet, sodass es für den mobilen Einsatz geeignet scheint. Zum Einspielen sind 16 Pads in 4×4-Anordnung vorhanden, wobei es sich nicht um die neueren MPCe-Pads handelt.

Anstelle von Q-Link-Regler gibt es drei K-Regler, die offenbar mit dem Display korrespondieren. Außerdem sind ein Dial und ein Fader vorhanden.

Über dedizierte Tasten werden Funktionen wie Loop, Chop, Reverse sowie 16 Levels und Mute direkt angewählt. Aber auch Pad FX, Knob FX und Flex Beat, was hier offenbar fest installiert ist, verfügen über eigne Tasten.

Weitere Funktionen werden via Shift-Funktion und die 16 Pads aufgerufen. Insgesamt wurde die Menüstruktur wohl recht flach gehalten, was dem Workflow entgegenkommen sollte.

Als Speichermedium dient eine interne microSD-Karte. Samples können via USB-C transferiert oder über den Audioeingang bzw. das Mikro aufgenommen werden. An Anschlüssen gibt es Audio-I/O in Stereo, MIDI-I/O und Sync-Out als TRS 3,5 mm-Buchsen, sowie einen Kopfhörerausgang.

Als Preis wurden 399,- US-Dollar für die Akai MPC Sample aufgerufen, sofern man dem Leak trauen darf. Die offizielle Vorstellung dürfte nicht allzu lang auf sich warten lassen.