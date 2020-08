Leak: Arturia MicroFreak Vocoder Edition – Synthesizer

Weiß & mit 16-Band Vocoder

Es ist „nur“ ein Leak, jedoch von einem amerikanischen Vertrieb. Offenbar wird Arturia in Kürze den MicroFreak Vocoder Edition vorstellen, die den bekannten Synthesizer mit einem Schwanenhalsmikrofon einem 16-Band Vocoder-Modus kombiniert.

Der Modus für den 16-Band Vocoder wurde komplett neu erstellt. Die Vocoder-Engine beinhaltet drei Waveforms: Saw, Pulse (PWM) und Noise. Mit Regler für Timbre und Shape können die 16 Bänder zur Klangveränderung gesteuert werden.

Es soll mehr als nur Roboterstimmen möglich sein. Es wurde 16 Presets programmiert, die unterschiedliche Sounds für Formantverschiebungen und anderes eingesetzt werden können.

Der Vocoder kann nicht nur mit dem Mikrofon, sondern auch anderen externen Soundquellen wie Drum Machines und Synthesizern zur Soundbearbeitung genutzt werden.

Ein Schwanenhalsmikrofon ist auf der Rückseite angebracht und gehört zum Lieferumfang. Es wird über die Headphones-Buchse angeschlossen, die hier zu einem Eingang umfunktioniert werden kann und hat die Headphones-Buchse in den Sockel ausgelagert. Über ein Menü lassen sich Einstellungen für Mic Gain und Noise Gate vornehmen.

Der Synthesizerteil des MicroFreak ist gleich geblieben, jedoch das Äußere hat sich verändert. Neben der (Schwan)-weißen Farben gibt es auch eine Schwanenbild über der Tastatur.

Die neue Firmware, die den Vocoder-Modus und die Umstellung des Kopfhörerausganges ermöglicht, wird voraussichtlich auch als Update für den regulären MicroFreak zur Verfügung stehen.

Bei Arturia selbst gibt es noch keine Informationen zum MicroFreak Vocoder Edition, so sind auch Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt.

Arturia MicroFreak Vocoder Edition Features

• Synthesizer with 256 preset slots and 224 factory presets

• 14 variable digital oscillator modes, including Mutable Instruments Plaits engines and new Vocoder mode

• Gooseneck electret microphone

• Analog State Variable Filter, 12dB/octave, resonant, Low Pass, Band Pass, High Pass

• ADSR envelope

• Cycling Envelope offering two modes: Envelope & LFO

• LFO with Sync: Sine, Tri, Saw, Square, Random, Slew Random

• Modulation matrix with 5 sources and 7 destinations (3 custom destinations)

• Monophonic or Paraphonic modes – Up to 4 voices

• Chord mode lets you program a chord shape and play it on any note

• Scale Quantize lets you set a specific scale for the white notes for easy performance

• 25-key capacitive keybed with polyphonic aftertouch

• Capacitive touch strip

• Crisp OLED display for editing and parameter values

• Powerful multi-mode arpeggiator: Up, Order, Random, Pattern modes

• Spice & Dice Gate randomizers

• 64-step sequencer: 2 patterns per preset, 4 automation tracks per preset

• CV / Gate / Mod outputs

• USB, Clock and MIDI in and out

• 6.35mm master and 3.5mm headphone output