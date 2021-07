Leak: Dreadbox Abyss, 8-stimmige Version des Analog-Synthesizers

Doppelte Stimmen, neues Panel

Ein Leak im einem Rundgang-Video des YouTube-Kanals ProckGnosis bei Dreadbox zeigt für den Bruchteil eines Wimperschlags eine neue Version des polyphonen Synthesizers Abyss.

Das Video führt durch die neuen Räumlichkeiten des griechischen Herstellers Dreadbox, der in den letzten Jahren viele innovative und vor allem gut klingende Synthesizer, Eurorack-Module und FX-Pedale auf den Markt brachte.

Bei Durchstöbern eines Schrankes mit alten Produkten des Herstellers wird „aus Versehen“ das Gehäuse des Synthesizers Abyss ausgepackt und ganz schnell wieder eingepackt, denn offensichtlich handelt es sich nicht um die bekannte und inzwischen nicht mehr erhältliche Version von Abyss, sondern um eine neue. So ganz überzeugend wirkt die Szene nicht, denn wäre es wirklich geheim, hätte man doch darauf bestanden, es zu löschen.

Wie dem auch sei, es gibt nun erste Hinweise darauf, was es mit dem neuen Abyss auf sich hat. Das scharfe Auge hat sogleich den Schriftzug „8-Voice Analog Synthesizer“ erspäht. Somit hat sich die Stimmenanzahl gegenüber dem früheren Abyss verdoppelt.

Auf dem Panel sind die Bedienelemente anders angeordnet. Man erkannt zwar den gleichen Schnörkel der Filtersektion, aber offensichtlich lässt sich hier das Filter zwischen LP und HP einstellen. Die FX-Sektion wurde etwas zusammengedrückt, doch die Wege der Regler scheinen in jeweils drei Abschnitte unterteilt zu sein. Das Konzept von LFO 2 ähnelt wohl etwas dem Wave-Regler des Typhon. Und es gibt ein Display, was Speicherplätze und Menüeinstellung vermuten lässt. Unter diesem Link findet ihr den AMAZONA.de-Testbericht des vierstimmigen Abyss.

Mehr gibt es zum Dreadbox Abyss noch nicht. Der unvollständige Blick auf das Gehäuse verrät noch nicht einmal den vollständigen Namen, ob es einen Zusatz wie MKII oder so ähnlich gibt. Die Gerüchteküche will zumindest wissen, dass es den neuen Abyss ab September geben soll und dass außerdem ein weiterer neuen Synthesizer namens Nymph geplant ist, wobei es sich um einen recht kompakten, polyphonen Analogsynthesizer mit sechs Stimmen handeln soll. Hoffentlich gibt Dreadbox bald offizielle Informationen heraus.

Hier das gesamte ProckGnosis-Video: