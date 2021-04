Leak: Friedman stellen BE-MINI Transistoramp vor

LEAK - Friedman präsentieren BE Mini 30 Watt Amp

Friedman ist ein Name, der bei uns zu kurz kam in der Vergangenheit. Das wollen wir ändern, und zwar so bald wie möglich und euch ein paar der stärksten Amps der Marke vorstellen. Wir hatten zuletzt den Smallbox Overdrive im Test – meine Güte, was für ein Teil. Und auch beim Friedman JJ-Junior Head hatten wir viel Freude an den Künsten des amerikanischen Röhrenklassikers.

Ein bisschen hat die Maschinerie bei Friedman gestockt davor, doch in den letzten zwei, drei Jahren kommt endlich wieder Bewegung beim Namen Friedman. Das Gute dabei: Die Firma beschreitet neue Wege, versucht nun mit dem Friedman BE-MINI einen 30 Watt Verstärker an den Mann zu bringen, der aktuell perfekt zum Homestudio-Wahn und der riesigen Nachfrage nach Amps passt, die in der Lage sind, einen vollen Sättigungssound auch in kleinerem Rahmen zu produzieren. Den Weg des Transistors ist hierfür wahrscheinlich der richtige – ich persönlich will nicht sehen, wie jemand wie Friedman die Modelling-Route einschlägt.

Es handelt sich um einen Leak – die Infos sind also noch ein bisschen rar, aber es gibt zumindest handfeste Infos zum Make-Up des Amps.

Friedman BE-MINI 30 Watt Heimverstärker

Das unglaubliche hierbei ist der Preis – knapp 400,- Euro wird das hier bei uns kosten, und das ist bei dem Namen und den Amps eigentlich eine Seltenheit. Die meisten Friedmanns kosten zwischen 2000, und 3000,- Euro – also, ist das hier ein verspäteter Aprilscherz?

Ich will’s nicht ausschließen – Nstuffmusic.com, die den Leak ursprünglich rausbrachten, haben die Meldung wieder runtergenommen, und Friedman selbst hat im Vorfeld anscheinend nichts über einen Low Budget Transistor-Amp durchsickern lassen. Es wurde von Friedman zwar ein 30 Watt Amp angekündigt, aber man hat dabei wahrscheinlich eher das Fährwasser das AC30 im Kopf gehabt, weniger einen Low Budget Transistor. Oder doch? Glaubt man dem Leak, hat man es mit folgenden Features zu tun:

FEATURES:

Authentic Friedman High-Gain, British-Voiced Tones

30-watt Power Section is Ideal for Most Applications

Inspired by the Friedman BE-100 Amplifier and BE-OD Overdrive Pedal

Familiar Control Layout with Gain, Volume and Presence

Cut and Tight Mini Toggles

Onboard Series Effects Loop

Signature Friedman BE Look and Style

Compact Travel and Studio-Friendly Size

Universal 24V Power Supply

Dimensions: 9.5” (w) x 6.25” (d) x 5.25” (h)

Weight: 4 lbs.

Das ist die Auflistung beim Leak – das heißt konkret: Integrierter FX-Loop und 30 Watt Power, aber im Grunde das OD in Amp-Format für einen lächerlichen Preis. Ganz ehrlich? Irgendwie glaube ich das nicht – das wirkt auf mich wie eine Fälschung, beziehungsweise – etwas passt hier nicht.

Irgendwas ist im Busch bei Friedman, aber sollte es sich herausstellen, dass es wirklich ein 30 Watt Transistor Amp ist, dann sicher nicht für diesen Preis. Bleibt abzuwarten, was die Firma bald raushaut – so oder so, wir werden es uns ansehen.