LEAK: Line6 DL4 MKII Veröffentlichung 2022

Line6 DL4 MKII

Na sieh mal einer an – damit dürfte wohl kaum jemand gerechnet haben. Das DL4 ist das vielleicht meistgenutzte Delay-Pedal seiner Generation – 25 Jahre alt und absoluter Kult. Ich selbst hatte das Pedal drei Jahre unterm Fuß und halte es bis heute in Ehren – ein super eingängiges und bis heute gut klingendes Digital Delay samt nützlichem Looper. Nun hat die Zeitschrift Guitar World – gewollt oder ungewollt – eine MKII Version des DL4 geleakt. Das ist interessant – und ziemlich unerwartet.

Line 6 DL4 Mk II

Also – was weiß man? Nicht viel. Auf Gear Page wurde die Mai-Ausgabe des Guitar World Magazins zum Teil geleakt und gelang damit an die Öffentlichkeit. Die Geschichte des DL4 ist wirklich bemerkenswert – man muss sich klar machen, dass es eine Zeitlang, vor allem so um 2006 bis 2008 ungelogen auf jedem zweiten Board zuhause war. Für den Erfolg und die Expansion von Line6 spielte das DL4 eine gewichtige Rolle. Ein MKII wäre also kind of a big deal…

Klar ist, Line6 würden es sich natürlich nehmen lassen, den DL4 MKII der heutigen Zeit anzupassen. Wer es wirklich genau wissen will, sollte einen Blick auf die geleakten Pages werfen. Soviel ist nur klar: Die Hardware wurde modernisiert. Sieht zunächst erstmal ein bisschen zeitgemäßer aus – wobei ich persönlich auch kein Problem damit gehabt hätte, wenn sie es bei der kultigen Optik belassen hätten. Was es jetzt zunächst gibt: Einen XLR-Mikrofoneingang, überraschenderweise – um den Loopern und Songwritern unter euch das Leben zu erleichtern, USB C-Anschlüsse und endlich (!) auch MIDI In, Out und Thru. Und die Aufnahmezeit der Looper Funktion wird durch den Micro SD-Slot erweitert. Na wenn das mal keine Laune macht. Diee Looping-Zeit beträgt damit jetzt 240 Sekunden in Mono oder 120 Sekunden in Stereo. Das Durchschalten durch die Effekte erfolgt durch den Wahlschalter, der jeweils drei Bänke umfasst und dabei die Originale nicht außen vorlässt: Die originalen 15 DL4 Engines sind dabei, hinzukommen neue 15 neue – MKII Engines, wenn man so will, sowie 15 Engines, über die man bislang noch nichts weiß. Mahlzeit!

Wenn es jedoch um die Veröffentlichung geht, sollte klar sein – offiziell ist noch nichts. Ich denke mal, man darf 3. oder 4. Quartal mit dem DL4 MKII rechnen. Und ich bin mir sicher, dass das gute Stück auch in unserer Redaktion genauer unter die Lupe genommen wird. Wir freuen uns drauf!