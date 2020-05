Leak: Moog Subharmonicon, Synthesizer

Stimmt, da gibt es nicht viel in der Richtung.

Mich würde es sehr freuen das es zum freien Verkauf steht, dann könnte ich den 3er Moog Pack vervollständigen.

Ich würde mir noch ein Bandpassfilter dazuwünschen :-).

Naja „Club of the Knobs“ ist ja auch irgendwie in Eurorackeinzelmodule eingestiegen.( Wenn auch mit anderem Name)- finde übrigens das sie echt Klasse aussehen :-).

Aber wenn sie jetzt auch einfach ihre 5U Module schrumpfen würden ,würden sie nur nee Idee von COTK übernehmen…