Leak: Native Instruments Absynth 6, Synthesizer Plug-in

Absynth kommt zurück

Native Instruments bringt demnächst das Synthesizer Plug-in Absynth 6. Mit einer Werbeanzeige in der aktuellen Ausgabe des „Synth History Magazine“ wird Absynth 6 beworben, sodass man hier nicht von einer Spekulation sprechen kann. Das ist ein waschechter Leak.

Native Instruments Absynth 6

Absynth wurde vor rund drei Jahren von NI aus dem Programm genommen. Doch Fans des beliebten Plug-ins haben wohl erreicht, dass inzwischen die Portierung auf moderne Plattformen nun doch noch vorgenommen wurden. Damit verbundene Schwierigkeiten waren seinerzeit nämlich der angegebene Grund für die Einstellung des in die Jahre gekommenen Plug-ins. Unser Test von Absynth 5 fand nämlich schon 2009 (!) statt. Unter diesem Link könnt ihr den Bericht nachlesen.

Leider sind derzeit noch keine Informationen bekannt, was die neue Version alles mit sich bringen wird. In Foren deuteten einige Sounddesigner an, dass sie an Patches für das Plug-in gearbeitet haben. Man darf vermuten, dass es nicht nur eine aufpolierte Version sein wird, sondern auch neue Features implementiert wurden, sonst wäre die Wiederbelebung relativ sinnfrei.

Als Release-Datum wird der 9. Dezember kolportiert. Wir werden also auf die offizielle Vorstellung wohl nicht mehr lange warten müssen.