„Leak: Native Instruments Kontakt 7, kommt bald ein Komplete 14 Update?“

Native Instruments Update?

Viele Hersteller nutzen die Sommermonate für diverse Rabattaktionen. So bietet auch Native Instruments aktuell das Komplete Bundle vergünstigt an. Doch hin und wieder deuten diese Aktionen auch auf in den Startlöchern stehende Updates an. Ein auf der reddit Website geleaktes Foto schürt die Gerüchte um eine neue Version des Software Samplers und Players Native Instruments Kontakt 7 nun an. Zeitich würde dies passen, denn das letzte Kontakt/Komplete Update stellten die Berliner am 01.09.2020 vor – ist es in einer Woche also soweit für ein weiteres Update?

Native Instruments Kontakt 7

Offiziell hat sich Native Instruments noch nicht geäußert, doch das auf reddit gezeigte Foto sieht zumindest mal nicht gänzlich falsch aus. Man geht davon aus, dass ein Beta-Tester die Quelle für das folgende Foto ist und dieser den offiziellen Release nicht abwarten konnte.

Zu sehen sind die Informationen, die Native Instruments im Menüreiter „Changes“ dokumentiert, hier werden alle Änderungen der neuen Version einer Software aufgeführt. Alles ist zwar nicht zu erkennen, doch offensichtlich sind alle Plug-ins ab sofort HiDPI-kompatibel und es wird mit Psyche Delay und Ring Modulator zwei neue Effekte geben. Im Hintergrund ist dazu eine neue Factory Library 2 zu erkennen. Wohlgemerkt alles unter der Voraussetzung, dass sich der Leak als echt erweist.

Später wurde dann auch die komplette Liste der vermeintlichen Neuerungen gepostet:

7.0.0 — 2022-08-17

New HiDPI Browser, Factory Library 2 (first HiDPI content), new effects.

ADDED Fullscreen HiDPI Browser featuring global text search; filter by tag, brand and properties (editable for user-created content), favourite presets for quick access, and import non-player libraries

FIXED Kontakt is HiDPI compatible – correctly sized on high resolution displays

ADDED Two new effects – Psyche Delay and Ring Modulator

CHANGED Locate Libraries has been changed to Manage Libraries and redirects to Native Access

IMPROVED Octave numbers are now shown on the virtual keyboard

IMPROVED Help text now extends to the width of the rack

FIXED Tape Saturator would cut out the signal with sample rates above 192khz

FIXED Output section batch creation would create surround channels instead of stereo

FIXED Edit all buses did not apply to all send effects parameters

FIXED Kontakt would crash when attempting to display special characters

FIXED Kontakt would crash when forcing Wavetable parameters out of range via KSP

FIXED Banks did not have a default file name

FIXED Collection of minor GUI fixes

IMPROVED New empty groups can now also be created from the expert tab context menu

FIXED Group output was not saved in snapshots

FIXED Help tags would be stuck when overlaying controls

IMPROVED Maximum number of declared user zones has been increased to 1024

IMPROVED Empty user zones can now be hidden in the Mapping Editor

FIXED When using auto map in the Mapping Editor Kontakt would not interpret numerical tokens starting with zero

FIXED Zone auto mapping numeric value to single key would not set the root note

IMPROVED Save with absolute sample paths is now off by default and not persistent

IMPROVED Script errors and warnings are now more informative and consistent

IMPROVED KSP Added a getter for $EVENT_PAR_MOD_VALUE_ID

IMPROVED KSP ui_mouse_area now responds to control parameters for Control, Alt and Shift keyboard modifiers

FIXED An issue where Reaper creates mono instead of stereo channels for Kontakt multi outputs

FIXED A crash with Cubase using certain 3rd party libraries

Native Instruments Komplete 14

Ob Kontakt 7 gleichzeitig mit einer dann ebenfalls neuen Komplete 14 Version veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt, denkbar ist es aber. Und selbst wenn, vermutlich wird man die Mehrzahl der enthaltenen Software Instrumente und Effekte bereits kennen, denn traditionell veröffentlicht Native Instruments neue Instrumente/Effekte nicht gleichzeitig mit einer neuen Komplete Version – von den oben genannten zwei neuen Effekten mal abgesehen.

Ob und wann Kontakt 7 und Komplete 14 (evtl. ja auch noch weitere Updates) vorgestellt werden, ist ebenfalls nicht bekannt. Wir bleiben aber dran und werden diese News im entsprechenden Fall updaten.