Controller für Studio und Bühne?

In zwei Wochen ist die diesjährige Superbooth bereits in vollem Gange und so langsam rücken die ersten Hersteller mit ihren Produktneuheiten heraus. Wenn auch (vielleicht) nicht immer ganz freiwillig, denn auf der Website eines Online-Händlers sind Bilder eines neuen Controllers aufgetaucht, dem Novation Launch Control XL3.

Novation Launch Control XL3

Mittlerweile hat der Online-Händler die entsprechende Produktseite bereits wieder vom Netz genommen, aber die Informationen zum Launch Control XL3 haben sich bereits im Internet verbreitet.

Der Hardware-Controller ist quadratisch aufgebaut und bietet im oberen Bereich der Bedienoberfläche 3 x 8 (Endlos-) Encoder samt acht darunterliegenden Fadern und zwei Reihen an Buttons für die Funktionen Solo/Arm und Mute/Select. Encoder und Buttons sind jeweils mit einer Status-LED ausgestattet.

Die linke Seite der Bedienoberfläche bietet eine kleine Transportsektion sowie Tasten zum Wechseln von Pages und Tracks sowie ein (OLED-) Display.

Anschlussseitig bietet der Novation Launch Control XL3 wohl neben einem USB-C-Port auch ein MIDI-Trio, so dass der Controller nicht nur in Kombination mit einem Computer und Software-Instrumenten und Plug-ins, sondern auch mit Hardware-Synthesizern, Drumcomputern etc. zum Einsatz kommen kann.

Neben der Studioarbeit scheint der Controller also auch für Live-Performances geeignet zu sein, was die anscheinend integrierten Custom-Modes unterstreichen, die verschiedene Presets und Settings speicherbar machen.

Sollten sich die Spezifikationen bestätigen, handelt es sich beim Novation Launch Control XL3 um einen vielseitigen Controller, der ein großes Einsatzgebiet abdecken kann. Der Preis liegt laut Leak bei 249,- US-Dollar. Sobald Novation den Controller offiziell vorstellt, werden wir diese News entsprechend updaten.