Leak: Sequential Take 5, 5-stimmiger polyphoner analog Synthesizer

Neuer polyphoner analoger Synthesizer von Dave Smith

Seit der Ankündigung dass Sequential von Focusrite übernommen wurde, gab es Gerüchte über zwei neue Synthesizer. Nun ist einer davon geleakt in einem Webstore. Hierbei handelt es sich um den Sequential Take 5, ein neuer 5-stimmiger polyphoner analoger Synthesizer von Dave Smith. Ja, er ist weiterhin der Chef Designer.

Optisch ist es kaum zu leugnen, dass das Design des Take 5 auf dem neuen Pro 3 von 2020 basiert. Viele Elemente sind gleich, es gibt es einige signifikante Unterschiede.

Der Take 5 ist von der Synthese hergesehen ein voll analoger Synthesizer. Den von vielen geliebte wavetable Oszillator des Pro-3 ist hier nicht dabei. Hier kommen zwei analoge VCOs pro Stimme zum Einsatz mit kontinuierliche Wellenformen. Dazu gibt es hard sync zwischen den Oszillatoren, ein square-wave Sub-Oszillator pro Stimme und Front-panel FM.

Das Signal wandert danach ohne Umwege in ein Mixer wo man alle Signale zusammenmischen kann. Hier gibt es auch ein weißes Rauschen. Danach wandert es weiter in einm vier-poligen resonant-fähigen analog Tiefpass filter pro Stimme. Dieser basiert auf dem neuen Prophet 5 REV 4 Filter Design. Dieser bietet leider nur Tiefpass Einstellung, kann aber aber selbst-oszillieren bei hoher Resonanz. Schön ist die Möglichkeit den Filter Hüllkurven Anteil bi-polar zu regeln.

Wenn wir schon bei Hüllkurven sind. Der Take 5 besitzt zwei 5-stuffige Hüllkurvengeneratoren im ADSR + delay Design mit variablen Routing (filter, amp, gate). Diese lassen sich auf mehrere Parameter zuweisen. Auch gibt zwei LFOs mit fünf verschiedenen Wellenformen und intern/extern Clock sync. Auch diese lassen auf mehr als ein Parameter routen.

Eine Effektsektion ist auch dabei. Diese ist rein digital und gliedert sich in drei Bereiche. Es startet mit einem Reverb mit diversen Parameter, einer Multi-Effekt Sektion und einem dedizierten Overdrive Sektion. Ob der letzere analog ist, ist nicht bekannt aber schön wäre es. Die Multi-Effekt Sektion beinhaltet: Stereo Delay, BBD Delay, Tape Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Ring Mod, Vintage Rotating Speaker, Distortion und Hochpass Filter. Also ausreichend Effekt Power. Sequential packt auch die beliebte Vintage Knob Funktionalität in den Synth die die Eigenschaften von vintage Synths emuliert.

Arpeggiator und Sequenzer ist auch dabei, die unterscheiden sich aber stark vom Pro-3. Der Arp ist eher klassisch ausgestattet mit verschiedenen Spiel Direktionen und eine re-latatching arpeggiation Funktionalität. Auch der Sequenzer ist deutlich abgespeckter. Dieser ist polyphon und bietet bis zu 64 Steps. Es gibt keine Information ob er Parameter Automation kann wie der neue Pro-3. Das Interface für den SEQ ist sehr minimal und weisst nicht auf diese Funktionalität hin.

Das Design des Take 5 ist sehr hands-on und bietet sehr viele Parameter. In diesen befinden sich laut dem Leak auch spezifische Performance Features wie ein Low-Split Mode. Mit diesem kann zwei Performance Zones bildet mit zwei verschiedenen Oktaven Bereichen.

Take 5 wird mit einer halb gewichteten 3,5-Oktaven FATAR Tastatur mit voller Größe ausgeliefert mit Velocity und Aftertouch. Das Letzte lässt mit bi-polar einstellen und auch mehrere Parameter routen. Presets lassen sich in einem Preset Speicher speichern der bis zu 256 Plätze hat. 128 für die Werkspresets und 128 für eigne. Etwas mehr wehr schöner gewesen.

Auf der Rückseite befinden sich klassisches (MIDI in/out/thru), ein USB-Port für bidirektionale MIDI-Verbindung, ein Sustain/Fußschalter-Eingang, ein Expression-Pedal-Eingang und ein Stereo-Ausgang auf 2 x 1/4″ Line.. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls vorhanden. Interessant ist dabei anzumerken dass es keine CV Ein- und Ausgänge gibt. Schade.

Sound Demos gibt es noch da es sich um ein Leak handelt von einem Handelt. Ein interessanter neuer polyphoner Synthesizer. Der Name ist etwas witztig, könnte auch eine Boy Band sein von einer dieser zahlreichen deutschen Casting Shows.

Laut dem Leak soll der Sequential Take 5 1299€ kosten was sehr fair wäre für einen polyphonen analogen Synthesizer von Dave Smith.