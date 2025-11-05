Toasting à la Dub & Dancehall

Nach Leak und Präsentation wird der Groove-Sampler Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone nun auch offiziell vorgestellt. Die Variante des EP-133 K.O. wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Reggae-Produzenten entwickelt, darunter Dancehall-Legende King Jammy und Dub-Spezialist Mad Professor.

Teenage Engineering EP-40 Riddim & EP-2350 Ting

EP–40 Riddim ist ein kompakter Sampler mit Sequenzer, der insbesondere für Live-Gigs entwickelt wurde, aber natürlich auch für Jam-Sessions im Studio geeignet ist. Die Factory Sample-Bank umfasst über 300 Samples mit Drums & Percussion, Chord Stabs, Melodica und Keyboards im Stil von Reggae, Dub und Dancehall. Außerdem ist eine VA-Synth-Engine integriert, mit der sich typische Bass- und Lead-Sounds, aber auch die unverzichtbaren Dub-Sirenes erzeugen lassen. Die Grooves und die Effekte von Riddim wurden in Kooperation mit einer Reihe von Reggae- und Dub-Produzenten erstellt.

Der 16-Bit Sampler kann 12 Stereo- oder 16 Mono-Stimmen spielen und hat einen RAM-Speicher von 128 MB. Er verfügt über neun User-Projekte, die frei editiert werden können. Sieben Main FX und 12 Punch-in FX erweitern die Soundmöglichkeiten. Die Pads sind druckempfindlich und mit einem multifinktionalem Fader lassen sich unterschiedliche Parameter steuern.

Das Handheld-Mikrofon EP-2350 Ting dient als stilechte Ergänzung mit absichtlichem Lo-Fi-Sound. Die Stimme kann man vier Effekte verfremdet werden Echo, Echo+Spring, Pixie, Robot. Außerdem sind vier Samples integriert, die sich direkt am Mic abfeuern lassen. Die Samples können auch durch eigene Sounds ersetzt werden.

Teenage Engineering EP-40 Riddim und EP-2350 Ting werden zum Launch des Groove-Samplers als zeitlich limitiertes Bundle für 349,- Euro angeboten.

Ab hier die Meldung mit der Übergabe des Riddim Supertone an King Jammy

Man kann es nicht mehr als Leak bezeichnen: Der Groove-Sampler Teenage Engineering Riddim Supertone wurde bei einer Präsentation offen gezeigt. Anlass war die Übergabe eines Gerätes an den Dancehall-Produzenten King Jammy, der Sounds und Riddims dafür beigesteuert hat.

King Jammy war in den 90er-Jahren einer der führenden Produzenten im Dancehall-Genre, als sich Drum-Maschinen und billige Keyboards als neue Werkzeuge im Reggae durchsetzten und den Musikstil damit völlig umkrempelten. Entsprechend klingt auch der Sound von Riddim Supertone.

Das Video der Präsentation löst ebenfalls das Rätselraten um Ting FX. Es handelt sich um ein kleines Mikrofon, das wie ein Funksprechgerät gehalten wird und auch so klingt. Das Setup soll bewusst an die wilden Zeiten und den rohen Sound von Dancehall und Toasting erinnern.