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Teenage Engineering EP-40 Riddim, OS 2.5

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USB-Audio & viele Verbesserungen

25. Juni 2026

Teenage Engineering EP-40 Riddim am

Für die Dancehall-Groovebox Teenage Engineering EP-40 Riddim ist ein sehr umfangreiches Update der Firmware erschienen. Mit dem OS 2.5 erhält der Sampler u.a. USB-Audio und verbessertes Timestretching. Diese Meldung kommt euch vielleicht bekannt vor, denn für das Schwestergerät EP-133 K.O. II ist zeitgleich das identische Update erschienen. Aber für die Besitzer der beiden unterschiedlichen Editionen bringen wir hier die Information noch mal extra. Das Modell EP-1320 Medieval erhielt jedoch nur das USB-Audio-Feature.

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Teenage Engineering EP-40 Riddim – OS 2.5

Der USB-Port lässt sich nun mit jedem Class Compliant USB-Host nutzen um Audio in Stereo (Input und Output) zu übertragen. Somit können über den USB-Port auch Samples aufgenommen werden.

Zur Aufnahme von Samples stehen jetzt neben dem Standard (46.875 Hz) zusätzlich die Modi Lo (26.250 Hz) und Mid (32.000 Hz) zur Wahl. Darüber hinaus wurde die bisherige maximale Längen 20 Sekunden für Mono-Samples auf 40 Sekunden erweitert und Samples lassen sich mit Reverse jetzt auch rückwärts abspielen. Mit dem Autochop-Modus lassen sich Samples in exakt gleich lange Abschnitte zerteilen.

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Aufgrund sehr vieler Nachfragen kommt jetzt ein Arpeggiator in den EP-40 Riddim. Dieser ist bei One Shot- und Legato-Samples über den Key Mode zugänglich.

Und schließlich gibt es eine recht umfangreiche Liste an Verbesserungen. Darunter fallen die Audioqualität bei extremem Timestretching, permanentes Sample Trim, Playback Position-Anzeige, sowie eine Reihe von Bugfixes.

Bei Sequencer wurden Pattern Copy/Paste, Erase per Track (Fader Automation / Pad), Hold FX ergänzt und ebenfalls eine Reihe von Bugfixes durchgeführt.

Dazu kommen weitere Ergänzung für unterschiedliche Key-, Sync- und MIDI-Funktionen.

Das OS 2.5 für den Teenage Engineering EP-40 Riddim steht ab sofort auf der Support-Seite des Herstellers kostenlos zum Download bereit.

Unseren Testbericht zum EP-40 Riddim könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

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