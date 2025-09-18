Leak: Teenage Engineering Riddim Supertone, Ting FX & Mixer

Neue Sample-Groovebox + Zubehör

Es leakt mal wieder: Bilder des Teenage Engineering Riddim Supertone sowie von Ting FX und einem Mixer erschienen auf reddit.com und machen die Runde. Während Riddim Supertone offensichtlich eine Variante des EP-113 K.O. II ist, scheint es sich bei den beiden anderen Geräten um Neuentwicklungen zu handelt.

Teenage Engineering Riddim Supertone, Ting FX & Mixer

Außer den Aufnahmen der Geräte, die offenbar in einem Flightcase zu einem Gig oder einer Präsentation transportiert wurden, gibt es noch keinerlei Informationen, dafür aber massig Spekulationen.

Das Riddim Supertone nur ein EP-113 K.O. II in neuem Gewand ist, ist nicht zu übersehen. Ähnlich wie das Modell EP-1320 Medieval wird sich Riddim Supertone wohl nur durch den Look und die mitgelieferten Sounds vom Standardmodell unterscheiden. Der Begriff Riddim könnte auf Reggae, Dub und Dancehall hinweisen. Die vier Tasten A, B, C und D tragen hier jedoch Symbol von Percussion, Bassgitarre und zwei nicht genau zu erkennenden Zeichen. Der Rest der Funktionstasten und das Display scheinen zwar im Design angepasst, aber sonst gleich geblieben zu sein.

Interessant ist der noch namenlose, zweikanalige Mixer. Schlank und in der Größe zum EP-Sampler passend, batteriebetrieben und im DJ-Stil (doch ohne Crossfader) ist das Gerät offenbar dazu gedacht, mit zwei Grooveboxen zu jammen. Die Kanäle sind mit Gain 3-Band-EQ, Cue-Taste und Fader einfach gehalten. Aber es gibt noch FX-Tasten und ein Display, sodass unter der Haube durchaus noch eine Überraschung lauern könnte.

Als Drittes ist die kleine Box Ting FX zu sehen. Der Optik nach ist hier ein Lautsprecher integriert (oder ein Mikrofon, mit dem man eigene Sound-FX aufnimmt?) und seitlich gibt es drei Tasten. Lassen sich damit Dub-Sirens oder ähnliches auslösen? Oder handelt es sich um ein Effektgerät, das mit dem Mixer verbunden werden kann?

Ein Bild, viele Rätsel. Warten wir ab, wie bald sich Teenage Engineering dazu äußert. Da die drei offenbar zu der günstigeren Geräteklasse des Herstellers gehören, könnten sie auch preislich für viele User interessant werden.