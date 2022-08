Leak: Yamaha MODX6+, MODX7+ & MODX8+, Workstations

Neue MODX+ Modelle in Kürze?

Ausgerechnet im „Yamahamusicians“-Forum verbreitet sich der Leak zu den neuen Workstations von Yamaha. Die MODX-Serie bekommt ein Plus und wird als MODX6+, MODX7+ sowie MODX8+ die Vorgänger offenbar in kurzer Zeit ablösen.

ANZEIGE

Die Produktbilder zu den neuen Modellen könnte man zwar als Photoshop-Fake abtun, aber auf Facebook geistert schon ein Foto eines ausgepackten MODX8+ samt Karton, so dass man davon ausgehen kann, dass es sich um echte Neuheiten handelt.

ANZEIGE

Äußerlich sind keine Unterschiede zu den aktuellen (aber aktuell nicht erhältlichen) Modellen zu erkennen. Alle Regler, Tasten und Fader sowie das Display scheinen identisch zu sein. Demzufolge wird das Innenleben eine Aufwertung erfahren haben. Im Juni wurde bekannt, dass Yamaha die Bezeichnung AN-X sich hat schützen lassen. Nun ließe sich spekulieren, dass damit kein neuer Synthesizer gemeint war, sondern vielleicht eine Engine. So wie die FM-Sektion des MODX auch FM-X bezeichnet wird, könnte also AN-X eine virtuell-analoge Engine sein, die der Workstation hinzugefügt wurde. Möglicherweise einhergehend mit einer erhöhten CPU-Power. In einem Facebook-Posting wird jedenfalls eine doppelte Speicherkapazität erwähnt.

Aber noch sind die Workstations Yamaha MODX6+, MODX7+ und MODX8+ nicht offiziell, allerdings erwarten wie die Meldung mit allen Details in absehbarer Zeit. Bei den Preise kann man wohl erwarten, dass sie ähnlich denen der aktuellen Modelle sind, wenn sie nicht aufgrund der Bauteilsituation und der gestiegenen Kosten entsprechend angepasst werden müssen.