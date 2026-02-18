ANZEIGE
Legator Ninja und Ghost in Death Valley, E-Gitarren

Neue Finishes für die Legator Metal Äxte

18. Februar 2026
Legator Ninja und Ghost in Death Valley

Legator Ninja und Ghost in Death Valley

Die Marke Legator steht seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für die Evolution des modernen Gitarrenbaus. Mit dem Release der Legator Ninja und der Ghost im neuen „Death Valley"-Finish unterstreicht der Hersteller seinen Anspruch, High-End-Features für Progressive-Metal und Shredding zu fairen Preisen zugänglich zu machen.

Die neuen Legator Ninja und Ghost in Death Valley

Die Modelle Ninja und Ghost wurden bereits auf der letztjährigen NAMM Show vorgestellt. Nun überrascht uns Legator mit einem neuen Finish. Mit der Farboption „Death Valley" bekommen die Modelle N6FSS, N7FSS, N8FSS und G6FSS, G7FSS und G8FSS eine weitere Facette, die mit ihrer atemberaubenden flammenden Optik buchstäblich Einblick in das Tal des Todes gibt.

Legator Ninja N6FSS-DV

Legator Ninja N6FSS-DV

Zu den Features der Legator Ninja und Ghost haben wir euch bereits letztes Jahr einen Überblick gegeben:

NAMM 2025: Legator Guitars Super Shred Ninja und Ghost

Die Super Shred Serie der Firma Legator teilt sich auf in zwei Baureihen. Zum einen die Modelle Ninja, die sich als moderne Shredmaschinen präsentieren, dabei aber auf klassischere Optik setzen, zum anderen die Modelle der Ghost Serie, die Headless aufgebaut sind und damit noch einen Tick spaciger wirken.

Legator Ghost G7FSS-DV

Legator Ghost G7FSS-DV

Beide Modellreihen gibt es als 6-, 7-, und 8-saitige Instrumente und wahlweise mit oder ohne Multiscale Feature. Das sind ganz schön viele Optionen. Nun gibt es, pünktlich zur NAMM 2025, ein paar neue Optionen, und die sehen verdammt gut aus!

Grundlage für die Legator Guitars der Super Shred Serie ist jeweils ein Mahagoni Body und ein eingeschraubter, dreiteiliger Ahornhals mit Edelstahlbünden im Jumbo-Format und einem Compound Radius von 12″bis 16″. Pickups sind natürlich auch drauf, diese kommen aus eigener Fertigung und nennen sich „Aftershock", damit man gleich weiß, dass diese Gitarren für Barjazz eher ungeeignet sind.

Die Pickups sind aktiv, dementsprechend also mit ordentlich Dampf auf dem Kessel und nebengeräuschfrei, was sich bei den gängigen Highgain Amps in dieser Branche als durchaus vorteilhaft erweisen kann. Die Verwaltung der Pickups erfolgt per 3-Weg Blade Switch und einem Master Volumen- und Ton Poti.

Legator Ninja N8FSS-DV

Legator Ninja N8FSS-DV

Preis und Verfügbarkeit

Leider gibt es die neuen Finishes momentan noch nicht bei Thomann. Dafür gibt es die Gitarren aber in den bereits erhältlichen Farben. Die Preise liegen zwischen 999,- Euro und 1.099,- Euro.

Links

