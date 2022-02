Lekholm Instruments DM48X, Mundharmonika Wind-Controller

Mundharmonika als Blaswandler

Mit dem Lekholm Instruments DM48X MIDI-Controller stellt der schwedische Hersteller eine neue Variante seines Blaswandlers in Form einer chromatischen Mundharmonika vor. Die wichtigste Neuerung des X-Modells ist die Integration von Bluetooth.

Der DM48X MIDI-Controller besitzt 12 unabhängige Drucksensoren, die gleichermaßen auf positiven wie negativen Druck, das heißt Luftstrom, reagieren, wie er beim Blasen und Einziehen entsteht.

Über einen integrierten Editor lassen sich eigene Skalen einstellen. Zusätzlich sind zur Steuerung ein zuweisbarer Ribbon Controller (CC für Pitchbend, Vibrato,etc.) und drei Tasten, die sich als „Slider“ für schnelle Transponierungen oder als MIDI-Control-Keys konfigurieren lassen, vorhanden. Alle Settings können direkt über ein OLED-Display am Controller selbst eingestellt oder via MIDI von einem Editor übertragen werden. Das Menüsystem wurde laut Entwickler verbessert und es stehen mit 18 Speicherplätzen für Tunings und 18 Speicherplätzen für Settings doppelt so viel wie beim Vorgänger zur Verfügung.

DM48X kann via USB oder kabellos via Bluetooth (BLE) mit einem Rechner oder einem iOS-Gerät verbunden werden. Es gibt monophone und polyphone Spielmodi und die MIDI-Noten werden mit Dynamik ausgegeben. Sogar MPE wird unterstützt.

Über USB lässt sich auch das interne Akku laden, mit der MIDI-Controller eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden haben soll.

Der Lekholm Instruments DM48X MIDI-Wind-Controller kann direkt vom Hersteller bezogen werden. Günstig ist der in überschaubarer Auflage (vom Vorgänger DM48 gab es knapp 500 Stück in fünf Jahren) hergestellte Controller nicht unbedingt, er kostet inklusive Steuern und Versand 11.000 SEK, was ungefähr 1.036,- Euro entspricht.

Hier noch ein Video mit dem DM48X in der Anwendung: