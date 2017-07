Einleitung:

Der folgende Beitrag ist weniger als Test, denn mehr als niedergeschriebene, laute Gedanken zu verstehen.

Der Gedanke:

Ich hadere zur zeit ja schwer damit meinen Drumbrute gegen einen Elektron Rytm einzutauschen… bzw. damit zumindest schon mal einen Teiol der Kosten für den Rytm in der Tasche zu haben. Ist der Gedanke ist mal ausgereift, begionnt quasi eine Abschiedsvorstellung mit dem alten Gerät. Der Drumbrute wurde also über ein verlängertes Wochenende nochmals so richtig rangenommen. Und siehe da… irgendwie auch schade wenn er gehen müsste. Klar kann man die beiden Units kaum miteinander vergleichen, aber sagen wir mal so, der Elektron Rytm sollte mir den Drumbrute locker ersetzen können… oder doch nicht?

Abschied tut weh:

Arturia Drumbrute also angeworfen. Ein beliebiger Groove rappelte vor sich hin und los gings mit der Soundeditierung. Das Schöne: Alles erklärt sich da von selbst. Es gibt keine verstexkten menüs sondern einfach nur \“Learning by doing\“. Sounds editieren, Beats verändern und live performen mit Mutes etc. Einfach genial. Und der Sound? Für meinen Geschmack genau das Richtige. Voll analog, kann sehr wohl eine 909 aber auch einer 808 das Wasser reichen und auch als Ersatz für beide dienen. Klar sind die Sounds unterschiedlich, aber eben mit eigenem Charakter, durchsetzungsfähig und egal ob harter Techno oder tragende Elektroo-Beats – der Drumbrute (oder sagt man die?) packt das. Dabei muss man beim Editieren kein Genie sein oder Kenner der Analogszene. Man legt einfach los. Schraubt und hört – fertig.

In Gedankem im Shop

Und wie war das nochmals mit der Rytm. Lieber nciht dran denken. Ein bischen Sounds triggern, ein ganz klein wenig tweaken – und selbst mit Hilfe des Verkäufers, ging dann nicht viel mehr. Ein einstündiges Tutorial mit Cuckoo (siehe AMAZONA-INterview) half mir dann auf die Sprünge – zumindest so lange ich das Video angeschaut habe, aber wenn ich die Kiste dann mal besitze .. meine Herren, Bedienung ist da im vergleich zu Drumbrute harter Toback. Klar, die Rytm kann deutlich mehr – vor allem Sampling, aber lohnt sich das wirklich für den erheblich höheren Preis?

Nach Fehlern gesucht

OK, also wieder ran an die Drumbrute (oder den?) und Punkte zum Motzen gesucht … – und gefunden. Was? Nur ein Mixausgang MONO?? Keine Panoramafunktion für die einzelnen Sounds?Ist doch Mist! Oder doch nicht? Mal ehrlich – eigentlich ncith. Allerdings benötigt man dann noch einen zusätzlichen kleinen Mixer (8 auf 2 macht Sinn). Dann schön alle INstrumente im Panorama verteilen, Effdekte drauf und auch hier live-tweak ohne Komplikationen. Da wird der Mini-Mixer dann zum zusätzlichen Live-Tool.

So schlau wie vorher?

Ja und nein. Eines teht fest, der Drumbrute bleibt. und für Samplesounds lege ich mir dann vielleicht doch noch eine kleine Kiste von KORG zu ;-) Oder doch nicht?